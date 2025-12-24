Fútbol Nacional
Barcelona SC espera ofertas superiores de USD 1 millón por Bruno Caicedo

Barcelona SC considera vender a Bruno Caicedo para 2026, pero solamente aceptará si recibe ofertas de más de USD 1 millón.

   
    Barcelona SC analizará millonarias ofertas por la venta de Bruno Caicedo.( API )
Barcelona SC ya empezó a conformar el plantel para la próxima temporada, y contará con el regreso de los futbolistas que estaban cedidos en este 2025, pero analiza vender a algunos jugadores si recibe la oferta indicada.

Los toreros necesitan generar ingresos, después de caer en la fase dos de la Copa Libertadores y que su presupuesto de la temporada dependa de los cuatro partidos del torneo.

Por esa razón, la directiva de Antonio Álvarez ya está analizando diferentes formas de conseguir el dinero necesario para cubrir los gastos del 2026 y considera vender a una de sus máximas promesas.

Según información de El Canal del Fútbol, los toreros están dispuestos a aceptar ofertas por Bruno Caicedo de USD 1.5 millones, o superiores, para vender al extremo que estuvo cedido en Orense SC.

Barcelona SC analiza la venta de Bruno Caicedo para 2026.
Barcelona SC analiza la venta de Bruno Caicedo para 2026. ( API )

El futbolista de 20 años anotó tres goles y tres asistencias en 31 partidos disputados. Bruno salió cedido por dos años consecutivos y no ha debutado con Barcelona SC.

Por otro lado, la dirigencia de Antonio Álvarez espera recibir ofertas por la venta de Jandry Gómez desde el exterior, tras sumar minutos en la temporada.

El jugador de 19 años repartió tres asistencias en 27 encuentros jugados, tras empezar 20 partidos como suplente.

