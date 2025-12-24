Fútbol Nacional
LigaPro 2026: ¿cuándo inicia y cuándo termina el mercado de transferencias?

Con la mirada puesta en la temporada 2026, los clubes aprovechan el receso por las fiestas de Navidad y Fin de Año para rearmar sus plantillas.

   
    Imagen del trofeo de la LigaPro ( Foto: Internet )
La LigaPro 2025 concluyó con el título de Independiente del Valle, que se consagró como el equipo más regular del torneo local y, de esta manera, consiguió su segunda estrella a nivel nacional.

La LigaPro 2026 iniciará el 20 de febrero y finalizará entre el 13 y el 20 de diciembre.

El mercado de transferencias estará abierto, según el cronograma oficial, desde el 5 de enero hasta el 29 de marzo. No obstante, los clubes podrán anunciar a sus nuevos jugadores antes de esas fechas, tal como ya lo ha hecho Independiente del Valle.

Lea también: Independiente del Valle anunció el fichaje de Djorkaeff Reasco

A partir de la apertura del mercado, las instituciones deberán inscribir oficialmente a sus futbolistas.

La ventana de transferencias de mitad de año estará habilitada desde el 6 de julio hasta el 6 de agosto.

Además, durante la temporada habrá un parón debido al Mundial 2026, certamen en el que participará la selección ecuatoriana. La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio.

Por este motivo, la LigaPro anunció, dentro de su planificación oficial, que la pausa por el Mundial se extenderá desde el 31 de mayo hasta el 1 de julio.

