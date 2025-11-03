Fútbol Internacional
03 nov 2025 , 13:02

Arsenal de Piero Hincapié vs. Crystal Palace ya tiene fecha para la Copa de la Liga

El encuentro entre el Arsenal de Piero Hincapié y el Crystal Palace por los cuartos de final de la Copa de la Liga se jugará a finales de diciembre.

   
    Piero Hincapié jugó su primer partido como titular con el Arsenal en la Copa de la Liga.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE y Redacción
El Arsenal-Crystal Palace de cuartos de final de la Copa de la Liga finalmente se jugará el 23 de diciembre en lugar del 16 del mismo mes para evitar que el Palace tenga que hacer frente a cinco partidos en diez días.

El Palace se tiene que medir al Shelbourne en la Conference League el 11 de diciembre, tres días después al Manchester City en la Premier League, el 18 de diciembre al KuPs en la competición europea y el 21 de diciembre al Leeds United en la Premier.

Por esa razón, el Crystal pidió que el encuentro ante el Arsenal, en lugar de jugarse el 16, se disputará el 23 diciembre.

Pese a que los gunners se opusieron, finalmente tendrán que jugar dos días antes de Navidad y dos después de enfrentarse al Everton en la Premier League.

Los de Mikel Arteta jugarán el 21 de diciembre frente al Everton, el 23 contra el Palace por un puesto en las semifinales de la Copa de la Liga y el 27 de diciembre contra el Brighton & Hove Albion de nuevo en competición liguera.

En la ronda previa de la Copa de la Liga, Piero Hincapié disputó 70 minutos en la victoria del Arsenal al Brighton.

