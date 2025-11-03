Arsenal de Piero Hincapié vs. Crystal Palace ya tiene fecha para la Copa de la Liga

El<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal target=_blank>Arsenal</a>-Crystal Palace de cuartos de final de la Copa de la Liga finalmente se jugará el 23 de diciembre </b>en lugar del 16 del mismo mes para evitar que el Palace tenga que hacer frente a cinco <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/regalo-joao-pedro-moises-caicedo-asistencia-victoria-chelsea-HF10371710 target=_blank></a> <b></b>