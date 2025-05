La NASA logró una hazaña sin precedentes al capturar por primera vez una imagen de un “arcoíris solar”, un fenómeno visual inédito que muestra la dispersión de la luz solar al interactuar con el polvo cósmico que orbita alrededor del Sol. Esta observación fue realizada el 18 de abril de 2025 gracias a la misión PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), y representa un avance clave para la ciencia espacial.

A diferencia del arcoíris que aparece tras la lluvia, este fenómeno no se produce por refracción en gotas de agua, sino por la polarización de la luz al chocar con partículas cósmicas. Los colores que aparecen en la imagen no son naturales, sino que codifican información sobre la dirección e intensidad de la polarización, permitiendo visualizar procesos invisibles al ojo humano.

