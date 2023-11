Salida Guillermo Lasso: el abastecimiento de medicinas en los hospitales fue limitado

La entrega y distribución de medicinas en los hospitales del sistema público de salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue un dolor de cabeza permanente durante los 900 días de gestión del presidente Guillermo Lasso Mendoza.

Por esta falencia se realizaron decenas de plantones a lo largo del país. Con la suscripción del Decreto Ejecutivo número 454, se decidió que el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero Vega, se ponga al frente del gabinete sectorial de salud con la finalidad de resolver la falta de medicamentos e insumos, a escala nacional.

Según los datos que se difundieron tras la última sesión del gabinete sectorial, el Gobierno cierra su periodo con un abastecimiento promedio del 79% de medicamentos en Salud y 78% en el IESS.

No obstante, los dirigentes de algunos gremios de pacientes del país no respaldan esas cifras y aseguran que el Régimen tuvo falencias que no logró subsanar. Rafael Palacios Bravo, presidente de la presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer (Apnacc), dijo que las cifras del Gobierno son incompletas.

Con base en las estadísticas recopiladas por Apnacc, dijo que 148 niños, de diferentes provincias del país, murieron con esa enfermedad en el país. "Solo hay medicamentos de primer nivel que son básicos y no contamos con los de segundo que son de alta complejidad".

William Aulestia, representante de la Asociación Ecuatoriana de Pacientes Trasplantados (Asoepat), de 400 agremiados, manifestó que la situación es crítica. "Yo estuve internado el jueves en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) y no hay frascos para tomar muestras de orina. Entonces, ¿cómo van a decir que hay un 78% de abastecimiento en medicamentos? Eso es totalmente falso, lo puedo asegurar".

