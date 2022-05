Usuarios madrugan para sacar cédulas y pasaportes en el Registro Civil

Desde las 06:00 de este miércoles 11 de mayo del 2022, los usuarios comenzaron a concentrarse en las puertas del Registro Civil, ubicado en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, hipercentro de Quito, para hacer trámites. Vestían ropa abrigada, gorras de lana y algunos se ponían frazadas para protegerse del frío.

Su objetivo era llegar temprano para obtener la cédula de identidad y pasaportes. Se quejaron que se demoran demasiado tiempo en conseguir un turno. Diana Chamba viajó desde Machala, capital de la provincia de El Oro, junto a su esposo y dos hijos.

Contó que sacó turno el 10 marzo y le dieron cita para el 10 de mayo. No acudió a las oficinas del Registro Civil de su tierra porque no había turnos disponibles. Salió de Machala a las 19:00 de ayer y llegó a las 05:00 de hoy a la terminal interprovincial de Quitumbe, extremo sur de la capital. De ahí se trasladó al Registro Civil. “La atención es lenta, pésimo el servicio. No podemos conseguir lo que necesitamos. Dicen que hay agilidad y es falso, no están dando la cédula de una semana para otra”, manifestó la mujer de 36 años.

Contó que les robaron los documentos durante el feriado de Carnaval. Le preocupa que también necesita sacar pasaportes para sus familiares y los procedimientos son tortuosos. “Necesito la identificación para realizar trámites de la universidad y mi marido para el trabajo”.

Lo mismo manifestó Simón Chica, quien viajó a Quito desde Cayambe, norte de Pichincha. Añadió que allá hay turnos para dos meses y por eso decidió venir a Quito. Perdió la cédula hace 15 días y no puede cobrar su salario ni hacer otras actividades.

Lorena Falcón, de 47 años, también madrugó para trasladarse a la capital desde Latacunga, capital del Cotopaxi. La mujer necesitaba conseguir pasaportes para ella y sus familiares ya que en las próximas semanas viajarán a España. “Conseguir un turno fue agobiante y agotador”.

Antes tuvo que viajar al cantón La Maná para conseguir la cédula. Fuimos a ese lugar y nos las entregaron un día después. “En todos estos procesos llevamos más de un mes (...) Hace falta una mejor gestión”.

En las instalaciones del Registro Civil de San Blas, centro de la ciudad, los usuarios pidieron mayor agilidad. Marco Llangua fue víctima de un asalto y perdió los documentos. “Tengo problemas para ingresar a mi trabajo. Tampoco puedo recuperar la línea telefónica del celular”.

La gestión del Registro Civil

En una entrevista con Ecuavisa.com, el director del Registro Civil, Fernando Alvear, manifestó que el problema radica en que, a escala mundial, hay escasez de productos para la elaboración de cédulas y pasaportes.

Para solventar esos inconvenientes, la entidad extendió los horarios de atención los sábados y se incrementaron los turnos diarios. También se amplió la vigencia del documento de identificación hasta el 30 de junio del 2022. Asimismo, la entidad se declaró en emergencia y se invertirán USD 14 millones para la adquisición de insumos como láminas para las cédulas y libretines de pasaportes.

“Estamos atendiendo dentro de los turnos que ya teníamos agendados. Estamos despachando 7 000 cédulas diarias y 2 000 pasaportes”, dijo el funcionario.

Destacó que los tiempos en la entrega de los papeles han mejorado. Se pasó cerca de tres horas a 45 minutos en cédulas. Una persona que requería un pasaporte se tomaba dos horas, ahora lo hace en 35 minutos. Actualmente el problema es el tiempo que se espera para tomar un turno; sin embargo, se incrementaron 1 500 turnos diarios hasta la semana pasada y progresivamente se irán mejorando los procesos.