El Ministerio de Salud anunció que la compra de medicamentos se realizará por emergencia

En un comunicado de este viernes 3 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que comenzó el proceso de compra de emergencia de medicamentos y dispositivos médicos.

El objetivo es garantizar la disponibilidad de medicinas y acceso al servicio de salud a escala nacional. Se conformaron 50 mesas técnicas conformadas por más de 300 servidores públicos que analizaron y verificaron la información de la fase preparatoria.

Se siguieron los protocolos de transparencia y vigilancia.

