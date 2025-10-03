Sociedad
03 oct 2025 , 07:11

El Ministerio de Salud anunció que la compra de medicamentos se realizará por emergencia

Lo mismo será para dispositivos médicos. Se conformaron 50 mesas técnicas conformadas por más de 300 servidores que analizaron la información de la fase preparatoria.

   
  • El Ministerio de Salud anunció que la compra de medicamentos se realizará por emergencia
    Imagen referencial de medicamentos de un centro asistencial. ( Archivo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

En un comunicado de este viernes 3 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que comenzó el proceso de compra de emergencia de medicamentos y dispositivos médicos.

El objetivo es garantizar la disponibilidad de medicinas y acceso al servicio de salud a escala nacional. Se conformaron 50 mesas técnicas conformadas por más de 300 servidores públicos que analizaron y verificaron la información de la fase preparatoria.

Se siguieron los protocolos de transparencia y vigilancia.

Le puede interesar: Videos revelan abandono, insalubridad y medicinas caducadas en el Hospital del IESS de Esmeraldas

El sistema de salud

La falta de medicinas e infraestructuras deterioradas ha sido un problema recurrente en los centros asistenciales del país. El 19 de agosto de 2025, el noticiero de Televistazo informó que esa problemática es recurrente en los hospitales Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo, en Quito.

El Eugenio Espejo tiene graves deficiencias. Adentro, las condiciones son el reflejo de las deficiencias, incluso del abandono según los trabajadores. Ascensores que no funcionan, camas arrumadas, estructuras deterioradas y áreas que funciona pero malas condiciones.

El hospital Pablo Arturo Suárez no corre con mejor suerte, A sus pacientes les toca incluso pagar por los exámenes más básicos, Diana estuvo hospitalizada cuatro días por una anemia aguda.

Le puede interesar: La falta de medicinas e infraestructuras deterioradas se evidencia en los Hospitales Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo, en Quito

Temas
dispositivos médicos
emergencia
compra
medicinas
adquisición
insumos
Ministerio de Salud Pública
Ecuador
Noticias
Recomendadas