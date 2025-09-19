Ecuador
Ministerio de Salud expidió acuerdo para agilizar compras de medicinas

Además, el Ministerio de Salud indicó que está levantando la información necesaria para iniciar las contrataciones por emergencia, como ordenó el presidente Daniel Noboa.

   
    Imagen de la farmacia del Hospital Miguel Hilario Alcívar en Bahía de Caráquez en Manabí.( Presidencia de la República )
El Ministerio de Salud Pública (MSP) expidió un acuerdo ministerial que dispone a todas las instituciones que integran la Red Pública Integral de Salud realicen las gestiones necesarias para agilizar el proceso de aprovisionamiento de medicamentos.

Asimismo, el documento ordena que se debe adquirir pronto bienes estratégicos en salud y servicios conexos.

El MSP también refirió que están levantando la información correspondiente para iniciar los procedimientos de contratación por emergencia, en cumplimiento de la orden presidencial de Daniel Noboa.

Por ello, solicitaron a sus entidades adscritas que evalúen la situación institucional a fín de que determinen la pertinencia de efectuar la declaratoria de emergencia referente a la adquisición de medicamentos.

La medida ya fue anunciada por el presidente Noboa durante una entrevista en Cuenca, la semana pasada. Allí, el mandatario ya aclaró que no se trata de todo el sistema de salud, sino del sistema de compra de medicinas. Declararlo en emergencia permitirá invertir entre USD 150 y 200 millones para la compra de fármacos, adelantó.

El Mandatario reconoce una "situación crítica" en hospitales de la Red Pública y responsabiliza de ello a la "corrupción enquistada". En un espacio radial aseveró que parte del personal de establecimientos de salud incluso forma parte de grupos de delincuencia organizada. Por ello, en algunos hospitales se debió separar entre el 30 % y 40 % de la planta.

