Ecuador
15 sep 2025 , 15:58

Las cirugías en el Hospital Carlos Andrade Marín corren riesgo ante la escasez de insumos médicos

Los médicos señalan que, ante la falta de productos en bodega, esta es la única alternativa disponible. Existe un riesgo en la atención de cirugías.

   
Las cirugías en el hospital Carlos Andrade Marín, el más grande del IESS en Quito, corren riesgo por el plan del gobierno que exige a los médicos no pedir insumos médicos ni medicinas a los pacientes.

Según los galenos, en bodegas y farmacias del hospital tampoco hay insumos. Por lo que se quedan sin opciones para operar.

Televistazo acudió la mañana de este lunes 15 de septiembre y en 30 minutos constató que todos los pacientes debían llevar comprada de afuera su propia receta.

Quote

“Sueros, gasas, paracetamol para mi cuñada también toca comprar afuera, no hay nada en los hospitales”.

El gobierno pidió denunciar a los médicos que pidan insumos y medicinas.

Lea: Crisis en el Hospital Abel Gilbert: siete de 11 quirófanos cerrados por hongos, humedad y fallas eléctricas

Los trabajadores de la salud buscan blindarse para tampoco ser denunciados por falta de atención. Por eso, en este documento, solicitan “de manera urgente y prioritaria la confirmación de las autoridades sobre el alcance y vigencia de esta medida, a fin de garantizar su cumplimiento sin evitar ambigüedades operativas”.

Esta tarde 18 jefes de distintas áreas médicas fueron llamados a una reunión con la gerente del hospital, expondrán siete puntos.

Entre ellos, la posibilidad de que haya cirugías electivas, es decir: en caso de existir requerimientos que no se dispongan en el hospital, se procederá con la suspensión, registrando los motivos en un parte.

Sobre las cirugías de emergencia, los médicos del hospital de tercer nivel, al que llegan casos graves, las unidades médicas pasaran un parte y en caso de existir requerimientos que no se dispongan, se iniciará el trámite de derivación. Y solo se operará en caso de riesgo vital con los recursos limitados que se tengan.

Le puede interesar: Guayaquil | Hospital Bicentenario abre nueva fase de cirugías gratuitas para labio leporino y paladar hendido

Se contactó con médicos de los hospitales Eugenio Espejo y Enrique Garcés de Quito, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud. Ellos indicaron que también temen pedir medicinas a los pacientes y que evalúan reprogramar cirugías para evitar ser denunciados.

Temas
Insumos médicos
IESS
Hospital Carlos Andrade Marín
hospitales públicos Ecuador
cirugías
medicinas
Ecuador
Noticias
