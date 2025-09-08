Ecuador
Crisis en el Hospital Abel Gilbert: siete de 11 quirófanos cerrados por hongos, humedad y fallas eléctricas

La atención en cirugía se ha desbordado y la espera es de hasta 83 días para una cirugía cardiovascular.

   
Los quirófanos del Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón están en crisis. Aires acondicionados averiados, humedad, iluminación insuficiente y daños en los techos son parte de los problemas que mantienen cerrados al menos siete de los once quirófanos, según un informe interno al que tuvo acceso Ecuavisa.

Los restantes se han habilitado solo de forma emergente. La atención en cirugía se ha desbordado y la espera es de hasta 83 días para una cirugía cardiovascular.

Lea también: Crisis en el Hospital Guayaquil: equipos dañados, fallas en quirófanos y faltan medicinas

El informe que revela el colapso en los quirófanos fue elaborado en agosto.

Existen once quirófanos, sin embargo, cinco, ubicados en el segundo piso, están fuera de servicio desde hace un año. ¿Las causas? Fallas en la iluminación, tomacorrientes oxidados y quebrados, puertas dañadas que impiden la correcta división entre quirófanos, además de humedad, filtraciones, hongos, fallas en la climatización, entre otros problemas que generaron un entorno inseguro y riesgoso para los pacientes, además de la proliferación de bacterias.

En consecuencia, se vieron obligados a trasladar todas las cirugías a los quirófanos del quinto y sexto piso, generando sobrecarga, incremento en la lista de espera quirúrgica y aumento de derivaciones a otras unidades hospitalarias.

Los documentos revelan que la saturación de los quirófanos ha derivado en tiempos de espera alarmantes: de hasta 46 días para neurocirugía y hasta 83 días para una cirugía cardiovascular. Una mujer reveló a Ecuavisa que tuvo que esperar 31 días para una cirugía en el área de traumatología.

Pero si ese escenario ya era crítico, el 29 de agosto empeoró, porque los problemas de climatización y humedad alcanzaron a los quirófanos ya saturados del quinto piso y el hospital se quedó sin quirófanos.

Revise además: Un quirófano clandestino fue clausurado en Urdesa Norte, Guayaquil

La opción que se escogió fue habilitar los que están en el segundo piso pese a que aún no han recibido el mantenimiento urgente que necesitaban. No se conoce si las bacterias que proliferaron allí desaparecieron o fueron erradicadas. Ecuavisa solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Salud: el área de comunicación ofreció responder por medio de un comunicado que, hasta el cierre de este informe, no ha llegado.

Solo en emergencias, este hospital público recibe más de 19 000 pacientes al mes, sobre todo de provincias de la Costa.

