Crisis en el Hospital Abel Gilbert: siete de 11 quirófanos cerrados por hongos, humedad y fallas eléctricas

Los quirófanos del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/un-adulto-mayor-quedo-cuadraplejico-y-pide-ayuda-DI9479959 target=_blank>Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón</a></b> están en crisis. Aires acondicionados averiados, humedad, iluminación insuficiente y daños en los techos son parte de los problemas que <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/crisis-hospital-guayaquil-equipos-danados-fallas-quirofanos-YD9360122 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/quirofano-clandestino-clausurado-urdesa-guayaquil-YF8979357 target=_blank></a></b>