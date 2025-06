Desde entonces, Wilfrido inició un viacrucis entre hospitales públicos y privados en busca de atención. El último centro médico que visitó fue el hospital Monte Sinaí , hace casi seis meses. Desde entonces, no ha podido movilizarse.

"No hemos conseguido ambulancia, no lo podemos llevar a atenderse. Yo estoy sin trabajo, mi esposa está hospitalizada , a veces ni tenemos para comer", cuenta Jhon Murillo, cuñado de Wilfrido.

“No tengo colchón anti escaras, hace cinco días que no tomo la pastilla para la presión. Me faltan pañales, paracetamol, losartán, y la crema”, relata Wilfrido.

El adulto mayor no recibe pensión, no tiene esposa ni hijos, y permanece en una cama en su casa, ubicada en las calles Colombia y la 30. Sus hermanos se turnan para cuidarlo, pero con ingresos limitados , se les hace imposible cubrir los gastos médicos.

La situación empeora, ya que además de su problema lumbar, ahora también padece anemia. El Ministerio de Salud le extendió una receta médica, pero no tiene recursos para comprar los medicamentos.

“A veces los vecinos me ayudan con comida, pero no siempre pueden. Hay días que no tengo ni qué comer”, relata Wilfrido.

Wilfrido Pinargote necesita con urgencia medicamentos, alimentos, pañales, un colchón especial y ayuda económica. Su familia también espera que alguna persona solidaria les ofrezca empleo para poder sostenerlo, para ayudar a Wilfrido, comuníquese al 0979772985.