Un informe del Ministerio de Salud y el IESS determinará si se declara en emergencia la compra de medicamentos

El presidente Daniel Noboa pidió a ambas instancias, mediante decreto ejecutivo, analizar si la medida es viable.

   
    Imagen de archivo de junio de 2023, en la farmacia del Hospital del IESS en Esmeraldas.( IESS )
El presidente Daniel Noboa pidió al Ministerio de Salud Pública (MSP) realizar un análisis que determine si es procedente o no declarar en emergencia la compra de medicamentos, bienes estratégicos en salud y los servicios conexos para garantizar su disponibilidad y acceso.

Lo hizo mediante el decreto ejecutivo 133, suscrito la noche del 15 de septiembre en Latacunga, en el que incluye al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el pedido. El instituto, "como parte de la Red Pública Integral de Salud", coordinará con el MSP para efectuar este análisis.

LEA: Las cirugías en el Hospital Carlos Andrade Marín corren riesgo ante la escasez de insumos médicos

La medida ya fue anunciada por el presidente Noboa durante una entrevista en Cuenca. Allí, el mandatario ya aclaró que no se trata de todo el sistema de salud, sino del sistema de compra de medicinas. Declararlo en emergencia permitirá invertir entre USD 150 y 200 millones para la compra de fármacos, adelantó.

"Situación crítica" en hospitales

El Mandatario reconoce una "situación crítica" en hospitales de la Red Pública y responsabiliza de ello a la "corrupción enquistada". En un espacio radial aseveró que parte del personal de establecimientos de salud incluso forma parte de Grupos de Delincuencia Organizada. Por ello, en algunos hospitales se debió separar entre el 30 % y 40 % de la planta.

Revise: Crisis en el Hospital Abel Gilbert: siete de 11 quirófanos cerrados por hongos, humedad y fallas eléctricas

Por ello, se inició la implementación de un sistema que, con Inteligencia Artificial, maneja inventarios de farmacias y otros equipos para evitar corrupción en el sistema de medicamentos. Primero se aplica en el IESS y luego se extenderá a todo el sistema de salud pública.

