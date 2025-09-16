Un informe del Ministerio de Salud y el IESS determinará si se declara en emergencia la compra de medicamentos

El presidente Daniel Noboa pidió al Ministerio de Salud Pública (MSP) realizar un análisis que determine si es procedente o no declarar en emergencia la compra de medicamentos, bienes estratégicos en salud y los servicios conexos para garantizar su disponibilidad y acceso.

Lo hizo mediante el decreto ejecutivo 133, suscrito la noche del 15 de septiembre en Latacunga, en el que incluye al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el pedido. El instituto, "como parte de la Red Pública Integral de Salud", coordinará con el MSP para efectuar este análisis.

La medida ya fue anunciada por el presidente Noboa durante una entrevista en Cuenca. Allí, el mandatario ya aclaró que no se trata de todo el sistema de salud, sino del sistema de compra de medicinas. Declararlo en emergencia permitirá invertir entre USD 150 y 200 millones para la compra de fármacos, adelantó.