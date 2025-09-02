Sociedad
02 sep 2025 , 17:38

Autoridades de Salud iniciaron con las mesas técnicas para la compra de medicamentos

Los funcionarios evaluarán qué cantidad y tipo de medicamentos se requiere de acuerdo a la necesidad local.

   
    Primera mesa técnica del Consap para la compra centralizada de medicamentos.( Ministerio de Salud )
Fuente:
propia
Juan Pinchao
Las autoridades del Ministerio de Salud iniciaron este martes 2 de septiembre del 2025 en Quito con la conformación de mesas técnicas para compra masiva y centralizada de medicamentos.

Las mesas están conformadas por el equipo de la Dirección Nacional de Abastecimiento de Medicamentos, representantes de farmacia, laboratorio, enfermería y médicos que manejan el abastecimiento.

Los profesionales evaluarán la totalidad de medicamentos y dispositivos médicos que requiere cada establecimiento de salud de acuerdo al perfil epidemiológico, tipología de cada unidad de salud, indicadores de gestión operativa y componentes enfocados en la calidad de la atención.

LEA: El Gobierno destina 10 dólares anuales en medicinas por cada ecuatoriano

El objetivo es paliar el desabastecimiento de medicamentos en las casas de salud públicas a escala nacional.

El 19 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, creó el Consap para mejorar la gestión de los servicios de salud. El organismo está integrado por el MSP, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Secretaría Nacional de Planificación. Como invitados permanentes participarán la Arcsa, la Acess, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Sercop.

LEA: La compra masiva de medicinas para los hospitales arrancaría en siete semanas

Temas
hospitales
Mesa Técnica de Salud
compra de medicamentos
Comité Nacional de Salud
CONSAP
Ministerio de Salud
Quito
