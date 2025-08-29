Ecuador
Los pacientes del IESS esperan hasta tres meses por una cita médica, mientras el número de prestadores externos bajan

Los pacientes de hospitales del IESS denuncian que esperan hasta tres meses por una cita médica. La atención se complica con la disminución de prestadores externos a los que se les deben millones de dólares.

   
Registro
Televistazo
A las quejas por la falta de insumos y medicinas en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se suma un problema que se agudiza. Conseguir una cita médica no tarda días, tampoco semanas, pacientes esperan hasta tres meses.

"Hoy día he venido y me han dado para noviembre. Tengo que esperar más de tres meses", comentó una mujer de 50 años, mientras que otra señora relató que, las citas para su madre de la tercera edad, quedaron fijadas para el 21 de octubre, 28 de octubre y para el 20 de noviembre.

No es nuevo que las 102 unidades médicas del IESS no den abasto. Hace casi dos décadas se pensó que la solución era derivar a los afiliados a establecimientos privados, una red complementaria que en 2013 se extendió con la intención de descongestionar los hospitales del iess y mejorar la atención, pero no fue suficiente.

Las quejas no pararon, porque decenas de prestadores externos han comenzado a cerrar debido a los millonarios montos que el IESS les debe por años, y si con establecimientos privados no alcanzó, ahora menos.

La deuda con los prestadores externos sería de al menos USD 1 100 millones, haberes que crecieron drásticamente desde 2023. Según, documentos de la entidad, en ese año había 467 prestadores, hoy han bajado a 346.

El Hospital Alcívar en el sur de Guayaquil dejó de renovar el convenio con el IESS en febrero e interpuso una acción legal para que les paguen. Su representante, Raúl Alcívar, aseguró a Televistazo que la deuda es de USD 14 millones.

Se suma el Centro Médico Integral Afamedi que dejó de ser prestador en febrero de este año. En los exteriores de la Unidad de Servicios Médicos Socialmed hay un comunicado en el que aseguran que estuvieron 17 meses impagos; por eso cerraron.

A Solca Guayaquil, el IESS le debe 115 millones. Así lo aseguró a este noticiero José Jouvin, pero siguen recibiendo pacientes.

Los retrasos en los pagos ocurren sobretodo por lo mucho que tardan las auditorías del IESS a las facturas que entregan los prestadores externos antes de pagarles y ahí está el cuello de botella.

En noviembre de 2024 se hizo un nuevo contrato para otra auditoría. Según cifras del IESS, durante el 2025, se han cancelado USD 419 millones de dólares a los establecimientos privados.

Pero los prestadores también podrían ser parte del problema. Informes de Contraloría pusieron en duda los resultados de las auditorías hechas a la facturación de los prestadores externos entre 2018 y 2023.

Según el ente de control, hubo proveedores que operaban con permiso de funcionamiento caducado, otros que tenían vínculos con trabajadores del sector público y otros cuestionamientos.

Pese a los retrasos en los pagos, el IESS desembolsó USD 8 800 millones a los prestadores externos desde 2013, y según una investigación de Diario Expreso, 15 de ellos obtuvieron casi la mitad de ese monto.

La Contraloría está evaluando volver a investigar. Televistazo ha solicitado un pronunciamiento al presidente del directorio del IESS, Édgar Lama, y se está a la espera de una respuesta.

