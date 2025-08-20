Ecuador
20 ago 2025 , 13:51

El Hospital del Guasmo está sitiado por la insalubridad, falta de medicinas y bandas delictivas

Afuera del Hospital en el área de emergencias, los pacientes esperan bajo carpas a la intemperie. Adentro, el panorama es crítico.

   
El Hospital General del Guasmo Sur fue inaugurado en 2017. Tiene capacidad para 474 camas, atiende al mes un promedio de 10 mil personas en sus 30 especialidades, pero se ha convertido en un escenario de caos.

Afuera, en el área de emergencias, los pacientes esperan bajo carpas a la intemperie. Adentro, el panorama es crítico.

Videos grabados por trabajadores y usuarios en los últimos días muestran las condiciones de los pasillos del área de emergencia, donde la espera es larga.

Un equipo periodístico de Televistazo captó que un paciente con avanzado estado de desnutrición estaba acostado en sillas, cubierto con una bata desechable., mientras otros esperaban en sillas de ruedas, en el piso, o en camillas juntos a tanques de oxigeno.

La seguridad del centro de salud también está afectada: los guardias privados acumulan dos meses sin sueldo y su número se redujo por turno.

"Antes éramos 110 guardias. Ahorita que no pagan, estamos 15 guardias, 12 guardias, sin armas. Solamente tenemos un tolete", reveló uno de los celadores. Aseveró que si llega un delincuente, solo queda dejarlo pasar.

El guardia cuenta que uno de los grandes problemas del hospital, ubicado en una de las zonas más del país, está rodeado por cuatro organizaciones criminales. Diariamente llegan los baleados que son atendidos por personal amenazado.

"Vienen en moto, vienen en tricimoto, vienen en carro, trayendo sus abaleados. Los ingresan, entran ellos amenazando a los doctores para que le salven la vida a los delincuentes", indicó el hombre. Señaló que esto ocurre con mayor frecuencia de viernes a domingo.

Algunos baños del hospital están dañados y los pacientes aseguran que la farmacia tiene pocos medicamentos: tanto así que es común ser dado de alta sin recibir ninguno.en baños y falta de medicinas

Algunos baños del hospital están dañados y los pacientes aseguran que la farmacia tiene pocos medicamentos: tanto así que es común ser dado de alta sin recibir ninguno.

"Ningún medicamento hay, todo mandan a comprar afuera. La venda y el yeso tocó comprar", manifestó una mujer cuyo familiar tenía el tendón de Aquiles roto.

El área de alimentos permanece cerrada, y las bodegas de desechos hospitalarios están colapsadas. Televistazo solicitó información al Ministerio de Salud para conocer el presupuesto anual del hospital y su versión sobre los problemas en el centro médico, pero no obtuvimos una respuesta.

