Estos son los militares que asumirán las gerencias de tres hospitales en Guayaquil

El Ministerio de Salud ejecuta una reestructuración en los hospitales Universitario, Guasmo Sur y Monte Sinaí.

   
    Los capitanes Marco Zambrano, Pablo Herrera y Luis Obando asumirán las gerencias de los hospitales Universitario, Guasmo Sur y Monte Sinaí. ( Cortesía )
Los capitanes de la Armada Pablo Alberto Herrera Salazar y Luis Alejo Obando Espinosa fueron designados como nuevos gerentes de los hospitales Guasmo Sur y Monte Sinaí, respectivamente. Asumirán esas funciones en el marco de una reestructuración anunciada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que también alcanza al Hospital Universitario.

Este último centro está bajo especial atención tras la confirmación, el pasado fin de semana, de la muerte de 12 recién nacidos, dos de ellos a causa de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

La gerencia del Hospital Universitario estará a cargo del capitán de navío Marco Patricio Zambrano Agama, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con una maestría en Gerencia Hospitalaria, un diplomado en Educación Universitaria por Competencias y una especialidad en Nefrología. Ha trabajado como médico en la Armada y como jefe de Planificación en la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas (Digsfa).

El nuevo gerente del Hospital Guasmo Sur, Pablo Herrera, también es médico, con una maestría en Gerencia Hospitalaria y una especialidad en Cirugía General. Fue director del Hospital Naval de Esmeraldas y ya ocupó la gerencia del Guasmo Sur anteriormente.

En tanto, Luis Obando, designado para el Hospital Monte Sinaí, es licenciado en Logística Naval y posee dos maestrías: en Gerencia Hospitalaria y en Gestión Logística Portuaria. Se ha desempeñado como subdirector administrativo de la Dirección General de Logística de la Armada y del Centro Coordinador de Sanidad Occidental e Insular.

Los gerentes navales contarán con un equipo de 10 personas para ocupar áreas como Jurídico, Talento Humano y Bodega.

Según el ministro de Salud, Jimmy Martin, el objetivo de esta reestructuración es brindar seguridad a los pacientes y al personal, pero además combatir la corrupción.

En febrero de este año ya se hizo una intervención con policías y militares en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, en el sur de Guayaquil, luego del secuestro del director administrativo Ronny Camba, quien aún permanece desaparecido. Meses después de la intervención, las quejas de usuarios por falta de medicinas e insumos continúa.

