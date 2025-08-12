Ecuador
12 ago 2025 , 14:53

Este es el capitán de la Armada que asumirá la gerencia del Hospital Universitario de Guayaquil

El oficial es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una especialidad en Nefrología y una maestría en Gerencia Hospitalaria.

   
  • Este es el capitán de la Armada que asumirá la gerencia del Hospital Universitario de Guayaquil
    La muerte de los bebés en el Universitario se suma a otras denuncias por parte de pacientes y personal médico, entre esas, el desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales públicos.( César Muñoz / API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El capitán de navío Marco Patricio Zambrano Agama asumirá como nuevo gerente del Hospital Universitario de Guayaquil. El oficial desempeñará ese cargo en medio de una reestructuración anunciada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) luego de que el último fin de semana se confirmó la muerte de 12 bebés en ese centro de salud. Dos de ellos fallecieron por la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Zambrano es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador (Quito). Tiene una maestría en Gerencia Hospitalaria, un diplomado en Educación Universitaria por Competencias y una especialidad en Nefrología. Ha trabajado como médico dentro de la Armada y como jefe de Planificación en la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas (Digsfa).

Lea también: El ministro de Salud pide la renuncia del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil tras muertes de bebés

Este martes 12 de agosto, en rueda de prensa, el ministro de salud, Jimmy Martin, confirmó que los 12 neonatos fallecieron entre julio y agosto de 2025. Aseguró que se activó una alerta epidemiológica por la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Adicionalmente, anunció una intervención en los hospitales Universitario, Monte Sinaí y Guasmo Sur, en Guayaquil. La estrategia incluye que oficiales de la Armada asuman las gerencias de esos sanatorios.

La muerte de los pequeños en el Universitario se suma a otras denuncias por parte de pacientes y personal médico, entre esas, el desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales públicos. El Colegio de Médicos del Guayas pidió el lunes al Gobierno Nacional que declare la emergencia en el sistema de salud por estos motivos, sin embargo, este martes, Carolina Jaramillo, la vocera del Ejecutivo, descartó que eso vaya a ocurrir.

Revise: El Ministerio de Salud registra 624 muertes neonatales en lo que va de 2025

Además del MSP, los fallecimientos están siendo investigados por la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado (FGE). El caso provocó el despido del gerente del hospital y de la directora zonal del MSP.

Temas
Hospital Universitario de Guayaquil
Armada
Carolina Jaramillo
Jimmy Martin
Guayaquil
Noticias
Recomendadas