Este es el capitán de la Armada que asumirá la gerencia del Hospital Universitario de Guayaquil

El capitán de navío <b>Marco Patricio Zambrano Agama</b> asumirá como nuevo gerente del<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/hospital-universitario-gerente-armada-nacional-MH9922169 target=_blank>Hospital Universitario de Guayaquil</a></b>. El oficial desempeñará ese cargo en medio de una reestructuración anunciada por el<b></b><i><b></b></i><i></i> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/renuncia-gerente-hospital-universitario-guayaquil-FL9915513 target=_blank></a></b> <b></b><i></i> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ministro-salud-jimmy-martin-comparecio-comision-investiga-muerte-12-bebes-AI9921727 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>