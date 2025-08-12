Ecuador
12 ago 2025 , 11:50

El Hospital Universitario de Guayaquil tendrá un gerente de la Armada Nacional, anunció ministro de Salud

Jimmy Martin, ministro de Salud, precisó que los 12 neonatos fallecieron a lo largo de un mes. Acotó que se creará una investigación para investigar estas muertes.

   
  • El Hospital Universitario de Guayaquil tendrá un gerente de la Armada Nacional, anunció ministro de Salud
    Imagen de Jimmy Martin, ministro de Salud, en el Hospital Universitario de Guayaquil.( Annabell Verdezoto/Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

El Hospital Universitario de Guayaquil tendrá un gerente militar de la Armada Nacional, anunció Jimmy Martin, ministro de Salud.

Esta decisión fue anunciada después que ese cargo quedara vacante tras la conmoción por los 12 bebés fallecidos.

Le puede interesar: Gobierno descarta una declaratoria de emergencia en el sector de la salud, tras fallecimiento de 12 neonatos

Los hospitales del Guasmo y Monte Sinaí también tendrán gerentes de ese brazo de la Fuerzas Armadas, dijo la autoridad de Salud. Cada uno tendrá un equipo de 10 militares.

Martin también precisó que los neonatos fallecieron a lo largo de un mes: dos por bacteria y 10 por causas multifactoriales. Agregó que el fallecimiento de los menores será investigado por una comisión externa de epidemiólogos, neonatólogos y pediatras provenientes de la academia, que también contará con la cooperación técnica internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Lea también: EN VIVO | Daniel Noboa llegó a la Corte Constitucional tras liderar nutrida marcha

En un pronunciamiento anterior, el ministro solicitó que se brinde atención psicológica a los padres de los dos neonatos fallecidos a causa de una bacteria.

Temas
Ministerio de Salud
Hospital Universitario de Guayaquil
Armada Nacional
muerte de neonatos
Guayaquil
Noticias
Recomendadas