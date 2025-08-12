El Hospital Universitario de Guayaquil tendrá un gerente de la Armada Nacional, anunció ministro de Salud

El<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/acess-hospital-universitario-guayaquil-bebes-muertos-KM9916581 target=_blank>Hospital Universitario de Guayaquil </a>tendrá un gerente militar de la Armada Nacional</b>, anunció Jimmy Martin, ministro de Salud. <b>Esta decisión fue anunciada después que ese cargo quedara vacante </b>tras <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-descarta-emergencia-salud-fallecimiento-neonatos-CI9921073 target=_blank></a></b>