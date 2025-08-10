Ecuador
La Fiscalía inicia investigación por la muerte de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil

De su lado, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) iniciará una auditoría. La Asamblea, por su parte, también indaga este caso.

   
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) anunció este domingo 10 de agosto que iniciará una auditoría de calidad y análisis de casos en el Hospital Universitario de Guayaquil, después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) informara sobre el fallecimiento de 12 neonatos.

La institución estatal, encargada de controlar la calidad de servicios públicos y privados de salud, señaló en un comunicado que recabará información e indicios que permitan esclarecer las causas del fallecimiento de los recién nacidos reportados en el hospital público.

Lea también: El ministro de Salud pide la renuncia del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil tras muertes de bebés

De su lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que iniciará de oficio una investigación por este caso. "Se receptarán versiones de madres, testigos y otras personas que podrían conocer lo sucedido", señaló el organismo en redes sociales.

El MSP aseguró el sábado que doce neonatos habían fallecido en el nosocomio, sin dar una fecha exacta de los decesos, "por causas multifactoriales" derivadas "de su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro".

De ese total, dos decesos podrían estar vinculados a la bacteria Klebsiella pneumoniae, que puede causar neumonía, infecciones en heridas, septicemia y otros problemas graves.

La cartera de Estado informó de estos fallecimientos después de que se denunciara que 18 recién nacidos habían fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital, en julio pasado, debido a una infección asociada a la atención sanitaria.

Según publicaciones periodísticas, los doctores del hospital, ante la ausencia de insumos médicos, habrían utilizado en los recién nacidos cánulas nasales (tubos para administrar oxígeno) que ya habían usado en otros pacientes enfermos y que debían ser desechadas. Eso habría provocado que los neonatos adquirieran la bacteria y posteriormente fallecieran.

Sin embargo, el MSP negó que 18 recién nacidos hayan muerto por una contaminación en la UCIN y descartó que en el centro médico se estén reutilizando insumos médicos, aunque no se refirió a la falta de materiales.

De su lado, el titular del MSP, Jimmy Martin, anunció el inicio de un proceso de investigación, despidió al gerente del hospital y ordenó que se le brinde atención psicológica a los padres de los dos neonatos fallecidos por la bacteria.

Reacciones de otras autoridades

El delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, Gonzalo Ortega, recorrió este domingo 10 de agosto las instalaciones del hospital y pidió a los directivos que, en un plazo de tres días, les informen sobre las circunstancias que provocaron la muerte de los bebés y sobre el total de insumos médicos que tienen para atender a los neonatos.

Además, la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional convocó a Martin, al fiscal general Wilson Toainga y a otras autoridades del centro médico para que den explicaciones sobre los fallecimientos.

Revise además: La Asamblea cita a autoridades por la muerte de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil

Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, condenó el hecho, asegurando que las cánulas nasales "no cuestan más de cuatro dólares". Dijo que desde la Dirección de Acción Social de la Municipalidad se acercarán a los familiares para "ayudar en todo lo que sea necesario".

"Me siento conmovido por el fallecimiento de niños en un hospital estatal. Les ruego señores médicos informarnos cuantas cánulas faltan para comprarlas inmediatamente. Solucionamos sin problema. De corazón. Esto es demasiado doloroso. No debe repetirse", aseguró.

