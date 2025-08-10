La Fiscalía inicia investigación por la muerte de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) anunció este domingo 10 de agosto que iniciará una auditoría de calidad y análisis de casos en el Hospital Universitario de Guayaquil, después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) informara sobre el fallecimiento de 12 neonatos.

La institución estatal, encargada de controlar la calidad de servicios públicos y privados de salud, señaló en un comunicado que recabará información e indicios que permitan esclarecer las causas del fallecimiento de los recién nacidos reportados en el hospital público.

De su lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que iniciará de oficio una investigación por este caso. "Se receptarán versiones de madres, testigos y otras personas que podrían conocer lo sucedido", señaló el organismo en redes sociales.

El MSP aseguró el sábado que doce neonatos habían fallecido en el nosocomio, sin dar una fecha exacta de los decesos, "por causas multifactoriales" derivadas "de su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro".

De ese total, dos decesos podrían estar vinculados a la bacteria Klebsiella pneumoniae, que puede causar neumonía, infecciones en heridas, septicemia y otros problemas graves.