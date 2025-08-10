La Fiscalía inicia investigación por la muerte de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (<b>Acess</b>) anunció este domingo 10 de agosto que iniciará una auditoría de calidad y análisis de casos en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/ministerio-de-salud-responde-por-caso-de-recien-nacidos-fallecidos-en-hospital-universitario-de-guayaquil-BL9915333 target=_blank>Hospi</a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/renuncia-gerente-hospital-universitario-guayaquil-FL9915513 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><i><b></b></i><b></b><b></b><b></b>