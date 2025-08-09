Política
09 ago 2025 , 15:45

La Asamblea cita a autoridades por la muerte de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil

El Ministerio de Salud niega que hayan existido fallecimientos por contaminación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

   
    Imagen de archivo del Hospital Universitario de Guayaquil. ( Cortesía )
Abdón Rodríguez
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional convocó para este martes 12 de agosto, a las 11:00, al ministro de Salud, Jimmy Martin; al fiscal general, Wilson Toainga; y a dos autoridades del Hospital Universitario de Guayaquil, para que comparezcan por el fallecimiento de 18 recién nacidos presuntamente por la falta de insumos médicos en esa casa de salud.

De acuerdo a un comunicado de la Comisión, la muerte de los bebés estaría asociada a la falta de cánulas nasales para que los pequeños puedan respirar. Este dispositivo esencial en una casa de salud es de bajo costo.

"La Comisión exige que las autoridades competentes expliquen a la ciudadanía las circunstancias de estos hechos, determinen las responsabilidades y adopten acciones urgentes", indica el boletín.

El Hospital Universitario está bajo la administración del Ministerio de Salud Pública (MSP). Tras las denuncias y publicaciones periodísticas sobre este caso -que habría ocurrido el 23 de julio-, la cartera de Estado emitió un comunicado este sábado 9 de agosto.

El MSP negó que hayan existido fallecimientos por contaminación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. No obstante, indicó que se han reportado 12 muertes de recién nacidos "por causas multifactoriales" relacionadas a un estado clínico complicado por nacimientos prematuros o muy prematuros.

Agregó que dos de esos fallecimientos "pueden atribuirse a una infección por Klebsiella Pneumoniae", una bacteria que puede causar neumonía, infectar las heridas o la sangre y provocar otros problemas graves.

Finalmente, el MSP negó que se esté reutilizando insumos médicos.

*Actualizado a las 18:30 del sábado 9 de agosto con la versión del MSP.

