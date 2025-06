Una adolescente venezolana fue víctima de violencia obstétrica por parte del personal médico de un hospital público en Guayaquil al ser esterilizada con un consentimiento que estaba "viciado" debido a que no recibió la información necesaria para entender los alcances del procedimiento, señaló la Corte Constitucional (CC) en una reciente sentencia.

Se trata del caso de Yolanda, una venezolana -hoy de 22 años- que acudió en 2020 al Hospital Universitario para dar a luz. Según su relato, recogido en la sentencia, en el momento del parto el personal de salud le dijo que le iban a practicar una ligadura tubárica porque se podía "morir".

"No me dicen si quiero esterilizarme a temprana edad, me dicen que si tengo otro hijo me puedo morir porque sufro de preeclampsia y cosas así. No pude leer el informe que ellos me estaban dando, qué decía o cuáles eran las normas que yo iba a firmar, porque solo me dijeron que firme porque me iba a morir. Yo estaba ya anestesiada", relató.

La abogada del hospital, por su parte, señaló que el centro de salud le brindó a la adolescente un "servicio de calidad y calidez" y "respetó todos sus derechos".

Además, dijo que la menor no estaba en el quirófano cuando recibió el documento que debía aprobar, que "sabía lo que estaba firmando" y que también se le hizo firmar un documento de consentimiento a un familiar que acompañaba a la adolescente.