El ministro de Salud pide la renuncia del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil tras muertes de bebés

El ministro de Salud, Jimmy Martin, solicitó la renuncia del gerente del Hospital Universitario de Guayaquil, Hugo Hernández, tras la denuncia de la muerte de varios recién nacidos en esa casa de salud. Además, anunció la apertura de una investigación a cargo de un equipo especializado para esclarecer los hechos.

La reacción del ministro se dio este sábado 9 de agosto, mediante un comunicado, luego de que medios de comunicación revelaran la posible muerte de 18 neonatos por la falta de insumos médicos. Según las denuncias, esta escasez habría derivado en la supuesta reutilización de cánulas nasales para facilitar la respiración de los bebés, lo que habría provocado un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

El Hospital Universitario, bajo la administración del Ministerio de Salud Pública (MSP), negó que hayan ocurrido 18 fallecimientos. No obstante, confirmó que han existido 12 muertes de recién nacidos "por causas multifactoriales" relacionadas principalmente con complicaciones derivadas de nacimientos prematuros o muy prematuros. De ese total, dos decesos podrían estar vinculados a la bacteria mencionada, que puede causar neumonía, infecciones en heridas, septicemia y otros problemas graves. La institución también rechazó que se estén reutilizando insumos médicos.

La gravedad del caso generó alarma en el Parlamento. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes convocó para el martes 12 de agosto al ministro de Salud; al fiscal general, Wilson Toainga; al ahora exgerente del hospital, Hugo Hernández; y al director asistencial del centro médico, Ariel Sarduy. El objetivo: que expliquen públicamente las circunstancias de lo ocurrido.

Viviana Veloz, presidenta de la Comisión, advirtió que no tolerarán evasivas ni demoras en este caso, y calificó de "indignante" la muerte de los neonatos.

Desde el ámbito local, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció con dureza. Criticó que las cánulas nasales "no cuestan más de cuatro dólares" y aseguró que, mediante la Dirección de Acción Social del Municipio, se brindará asistencia a las familias afectadas "en todo lo que sea necesario".