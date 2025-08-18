Ecuador
18 ago 2025 , 14:21

Videos revelan abandono, insalubridad y medicinas caducadas en el Hospital del IESS de Esmeraldas

Con un presupuesto anual de USD 16 millones, el hospital básico de Esmeraldas atiende a más de 115 000 afiliados y jubilados. Sin embargo, sus instalaciones reflejan abandono, insalubridad y equipos inoperativos que ponen en riesgo la atención a los pacientes.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Situado entre las calles Colón y Loja, en pleno centro de la capital esmeraldeña, está el Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que no es ajeno a los problemas administrativos y de corrupción que lo han puesto en un estado crítico.

En Esmeraldas hay 115 000 afiliados y jubilados que se atienden en esta casa de salud, que perdió hasta lo básico. Desde la entrada, los pacientes deben esperar atención médica bajo una carpa que concentra los 29 grados de temperatura que alcanza la ciudad.

Entrar a este hospital para constatar su realidad es imposible. Televistazo solicitó formalmente esta casa de salud, cuya directora es Silvia Delgado, pero la respuesta a ese pedido aún está en análisis.

Revise: Ministros de Salud y Gobierno recorrieron tres hospitales de Guayaquil

Sin embargo, los pacientes y personal médico se cansaron de callar y muestran lo que han podido captar en sus teléfonos en estos días. Los videos fueron grabados el pasado 4 de agosto.

Uno de los usuarios contó a Televistazo que hay baños en mal estado o son inexistentes. "La sala de emergencia, donde esperan las personas, no tiene baño, está en una carpa", agregó.

Instalaciones colapsadas

Esta casa de salud tiene un presupuesto de USD 16 millones anuales. Una mano de pintura exterior intenta tapar lo que adentro no puede, y se nota inoperatividad, equipos viejos, instalaciones deplorables y hasta insalubridad.

Áreas como Gastroenterología, Urología, Odontología y Rayos X, según informes técnicos internos, ya no son funcionales.

LEA: Estos son los militares que asumirán las gerencias de tres hospitales en Guayaquil

Hay equipos médicos que se esconden entre fierros viejos, almohadas, cartones y basura; equipos sin mantenimiento en habitaciones hospitalarias convertidas en bodegas.

Las camas hospitalarias son reliquias de administraciones pasadas, llenas de óxido y otras sin colchones, pero son parte aún del inventario junto a camas hospitalarias modernas, pero inservibles. Por falta de mantenimiento, los viejos colchones se soportan en tablas de triplex cuando de hospitalizar pacientes se trata. Es la realidad de los afiliados y jubilados en esta provincia.

En un hospital se supone que todo debe estar limpio y desinfectado. Los médicos y enfermeras dicen que los equipos de esterilización llevan un gran rótulo que dice: “dañado”.

Medicamentos caducados y desapariciones

El personal de salud ya no puede trabajar en medio del colapso. Cada día se acaban los pretextos y las explicaciones para sus pacientes, que incluso soportan los malos olores producto del daño en el sistema sanitario. Incluso la basura infecciosa se mezcló y apiló en un rincón de esta casa de salud, en días anteriores.

Lea también: La muerte de neonatos pasó a la confrontación política en la Asamblea Nacional

El área de cocina es otro foco de contaminación. Los alimentos se almacenan en perchas oxidadas, mientras que cocinas y hornos ya no dan más, y el personal que los utiliza ya no quiere exponerse a problemas graves que esta situación pueda desencadenar.

Como la mayoría de hospitales públicos del país, este adolece de los mismos males: hay contratos millonarios de medicinas e insumos, pero predomina la escasez.

"Los pacientes tienen que comprar sus remedios. Todo, hasta lo mínimo, tienen que comprar. No hay aquí", contó una ciudadana en los exteriores del hospital.

Contradictoriamente, en el Hospital Básico de Esmeraldas del IESS, según un memorando del 23 de junio de 2025, se detalla que en esta casa de salud existen, en bodegas, 42 333 medicamentos caducados y que los stocks reales no cuadran con el inventario disponible; significa que hay medicamentos que desaparecen.

Revise además: El Ministerio de Salud registra 624 muertes neonatales en lo que va de 2025

Este hospital, ya en años anteriores, Contraloría ha detectado irregularidades en las contrataciones y negociados en la compra de equipos. Esa realidad por la que los pacientes viven y pasan, no ha cambiado.

Temas
Salud
desabastecimiento
medicinas
Ministerio de Salud Pública
Hospital IESS
Ecuador
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas