Videos revelan abandono, insalubridad y medicinas caducadas en el Hospital del IESS de Esmeraldas

Situado entre las calles Colón y Loja, en pleno centro de la capital esmeraldeña, está el Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que no es ajeno a los problemas administrativos y de corrupción que lo han puesto en un estado crítico. En Esmeraldas hay 115 000 afiliados y jubilados que se atienden en esta casa de salud, que perdió hasta lo básico. Desde la entrada, los pacientes deben esperar atención médica bajo una carpa que concentra los 29 grados de temperatura que alcanza la ciudad. Entrar a este hospital para constatar su realidad es imposible. Televistazo solicitó formalmente esta casa de salud, cuya directora es Silvia Delgado, pero la respuesta a ese pedido aún está en análisis. Revise: Ministros de Salud y Gobierno recorrieron tres hospitales de Guayaquil Sin embargo, los pacientes y personal médico se cansaron de callar y muestran lo que han podido captar en sus teléfonos en estos días. Los videos fueron grabados el pasado 4 de agosto. Uno de los usuarios contó a Televistazo que hay baños en mal estado o son inexistentes. "La sala de emergencia, donde esperan las personas, no tiene baño, está en una carpa", agregó.

Instalaciones colapsadas

Esta casa de salud tiene un presupuesto de USD 16 millones anuales. Una mano de pintura exterior intenta tapar lo que adentro no puede, y se nota inoperatividad, equipos viejos, instalaciones deplorables y hasta insalubridad. Áreas como Gastroenterología, Urología, Odontología y Rayos X, según informes técnicos internos, ya no son funcionales. LEA: Estos son los militares que asumirán las gerencias de tres hospitales en Guayaquil Hay equipos médicos que se esconden entre fierros viejos, almohadas, cartones y basura; equipos sin mantenimiento en habitaciones hospitalarias convertidas en bodegas. Las camas hospitalarias son reliquias de administraciones pasadas, llenas de óxido y otras sin colchones, pero son parte aún del inventario junto a camas hospitalarias modernas, pero inservibles. Por falta de mantenimiento, los viejos colchones se soportan en tablas de triplex cuando de hospitalizar pacientes se trata. Es la realidad de los afiliados y jubilados en esta provincia. En un hospital se supone que todo debe estar limpio y desinfectado. Los médicos y enfermeras dicen que los equipos de esterilización llevan un gran rótulo que dice: “dañado”.

Medicamentos caducados y desapariciones