13 ago 2025 , 09:55

La muerte de neonatos pasó a la confrontación política en la Asamblea Nacional

La Comisión de Salud, que tiene el control de ADN, sirvió de escenario para que los asambleístas del oficialismo respondan a las críticas del correísmo por la muerte de neonatos.

   
    Jimmy Martin, ministro de Salud, durante una rueda de prensa el 12 de agosto del 2025.( Cuenta X @jimmymartinec )
La muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil pasó de la comparecencia del ministro de Salud, Jimmy Martin, a la confrontación política entre las bancadas ADN y correísmo en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Martin acudió a este mesa legislativa en donde cuestionó que esas muertes y el dolor de las familias han sido usadas con "fines políticos".

Aclaró una vez más que la muerte de los 12 neonatos no se produjo por la reutilización de cánulas nasales, como se había ventilado en redes sociales el último fin de semana. Explicó que los decesos se produjeron por diferentes causas, y que los menores se encontraban en la unidad de cuidados intensivos por nacimientos prematuros.

LEA: Ministerio de Salud responde por caso de recién nacidos fallecidos en Hospital Universitario de Guayaquil

ADN vs. Revolución Ciudadana

Luego, vino la confrontación política. El presidente de la comisión de Salud, Juan José Reyes (ADN), se mostró enérgico por las críticas en contra del Gobierno que habían hecho los asambleístas del correísmo cuando se dijo que 18 neonatos habían muerto por la reutilización de cánulas.

"Falso, no fueron 18, fueron 12. No se usaron cánulas", menos hubo reutilización, expresó. Y repudió las publicación que hicieron las asambleístas del correísmo como Viviana Veloz, Victoria Desintonio y Cristian Jácome, quienes criticaron al presidente Daniel Noboa por los fallecimientos de los neonatos.

También criticó a Aquiles Álvarez, de quien dijo puede esperar cualquier cosa porque es un "Alcalde con grillete". Asimismo, recordó que durante el gobierno de Rafael Correa también hubo muertes de neonatos en hospitales públicos.

Andrés Guschmer (ADN) habló en la misma línea, cuestionando que Aquiles Álvarez difundió información inexacta, y consideró que debería ofrecer disculpas.

Hasta la publicación de esta nota la sesión continuaba y aún no se otorgaba la palabra a los legisladores del correísmo.

LEA: Los 12 neonatos del Hospital Universitario de Guayaquil murieron entre julio y agosto

