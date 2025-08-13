La muerte de neonatos pasó a la confrontación política en la Asamblea Nacional

La muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil pasó de la comparecencia del ministro de Salud, Jimmy Martin, a la confrontación política entre las bancadas ADN y correísmo en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Martin acudió a este mesa legislativa en donde cuestionó que esas muertes y el dolor de las familias han sido usadas con "fines políticos".

Aclaró una vez más que la muerte de los 12 neonatos no se produjo por la reutilización de cánulas nasales, como se había ventilado en redes sociales el último fin de semana. Explicó que los decesos se produjeron por diferentes causas, y que los menores se encontraban en la unidad de cuidados intensivos por nacimientos prematuros.

