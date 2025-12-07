Guayas: Militares retienen camión con 5 000 galones de combustible robado

Personal de las Fuerzas Armadas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército retuvo un camión cargado con aproximadamente 5 000 galones de combustible presuntamente sustraído del poliducto, durante una operación de seguridad hidrocarburífera ejecutada en el cantón Daule, provincia del Guayas.

Según información oficial, la acción se inició tras una alerta por baja de presión en la línea del poliducto. Al llegar al sitio, los uniformados detectaron un camión estacionado junto a la tubería. Los ocupantes del vehículo huyeron hacia la vegetación al notar la presencia militar.

En la operación militar se encontraron: