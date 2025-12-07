Seguridad
07 dic 2025 , 11:21

Guayas: Militares retienen camión con 5 000 galones de combustible robado

Una operación militar permitió la retención de un camión que transportaba aproximadamente cinco mil galones de combustible extraído de manera ilegal del poliducto en el cantón Daule

   
    Militares detectan una perforación ilegal en el poliducto nacional en Daule.( Fuerzas Armadas )
Redacción
Personal de las Fuerzas Armadas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército retuvo un camión cargado con aproximadamente 5 000 galones de combustible presuntamente sustraído del poliducto, durante una operación de seguridad hidrocarburífera ejecutada en el cantón Daule, provincia del Guayas.

LEA: Sucumbíos: Operación militar descubre acople clandestino de combustible

Según información oficial, la acción se inició tras una alerta por baja de presión en la línea del poliducto. Al llegar al sitio, los uniformados detectaron un camión estacionado junto a la tubería. Los ocupantes del vehículo huyeron hacia la vegetación al notar la presencia militar.

En la operación militar se encontraron:

  • Un camión con cajón de madera
  • 22 cisternas plásticas con capacidad de 250 galones cada una
  • 5 000 galones de combustible almacenado
  • Una válvula de alta presión
  • Un acople soldado directamente al poliducto
  • 20 metros de manguera de alta presión

    • Este tipo operación se suma a las realizadas días antes en la provincia de Sucumbíos, en la cual se encontró otra perforación al poliducto que transporta combustible, en ninguna de las operaciones existieron personas detenidas.

    LEA: Fuerzas de seguridad de Ecuador y EE. UU. incautan 4,6 toneladas de droga y detienen a seis personas en altamar

