Seguridad
05 dic 2025 , 16:09

Bloque de Seguridad cercó la provincia de Los Ríos

El Ministerio de Defensa y la cúpula militar supervisaron las operaciones contra el crimen organizado en la provincia que acumula más de 1 150 muertes violentas.

   
    El Bloque de Seguridad cercó la provincia de Los Ríos para una megaintervención. El objetivo es combatir los grupos criminales. ( Ministerio de Defensa )
Fuente:
Ministerio de Defensa
user placeholder

Annabell Verdezoto
El viernes 5 de diciembre de 2025, el Ministerio de Defensa informó del "cerco total" de la provincia de Los Ríos por parte del Bloque de Seguridad. Esto para combatir al crimen organizado que opera en los 13 cantones.

En redes sociales, la entidad detalló que el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado Salvador; y autoridades militares estuvieron en Los Ríos verificando las operaciones, estrategias y tácticas desplegadas para enfrentar a los grupos armados organizados.

Loffredo anunció que las Fuerzas Armadas mantendrán presencia permanente en los sectores comerciales durante diciembre. La finalidad es dar tranquilidad a las familias durante las compras navideñas y permitir la reactivación de los comerciantes.

Según Defensa, desde el 21 de noviembre, las Fuerzas Armadas han ejecutado más de 2 000 operativos. Esto ha permitido la captura de 46 personas, incluyendo seis objetivos de alto valor y el decomiso de 1.5 toneladas de droga.

Además se han decomisado 18 armas, 354 municiones y 256 artefactos explosivos. Los soldados también han evitado el contrabando de 2 049 galones de combustible.

