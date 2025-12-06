Fuerzas de seguridad de Ecuador y EE. UU. incautan 4,6 toneladas de droga y detienen a seis personas en altamar

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cocaina-playa-galapagos-armada-BG10521123 target=_blank>Las fuerzas Armadas </a>y la <b>Armada de Ecuador</b>, en una operación coordinada con la <b>Guardia Costera de Estados Unidos</b>, que permitió la <b>aprehensión</b> en altamar de <b>siete ecuatorianos</b> y la <b>incautación de 4,6</b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cocaina-playa-galapagos-armada-BG10521123 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ejercito-nacional-desarticulo-bases-mineria-ilegal-provincia-carchi-JF10515419 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>