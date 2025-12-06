Seguridad
Fuerzas de seguridad de Ecuador y EE. UU. incautan 4,6 toneladas de droga y detienen a seis personas en altamar

En una operación coordinada entre Ecuador y Estados Unidos se incautaron 4,6 toneladas de droga, un cargamento valorado en más de USD 100 millones, dejando seis personas detenidas

   
    Fuerzas de seguridad de Ecuador y Estados Unidos realizaron la incautación de 4,6 toneladas de droga en altamar.( Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador )
Las fuerzas Armadas y la Armada de Ecuador, en una operación coordinada con la Guardia Costera de Estados Unidos, que permitió la aprehensión en altamar de siete ecuatorianos y la incautación de 4,6 toneladas de droga, que, aparentemente, tenía como destino Norteamérica, informó este viernes 5 de diciembre el Ministerio de Defensa.

El cargamento está valorado en más de USD 100 millones en el mercado estadounidense y más de USD 140 millones en el europeo, indicó en un comunicado.

En las próximas horas, los aprehendidos y las evidencias serán entregados por el buque guardacostas estadounidense Escanaba a la lancha guardacostas Isla Darwin de la Armada de Ecuador, bajo cadena de custodia, para su judicialización.

Esta operación fue ejecutada en el marco de la coordinación directa entre los Centros de Operaciones de Guardacostas de ambos países. El Ministerio no precisó el tipo de droga incautada.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un conflicto armado interno que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como terroristas.

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora.

Con 4 619 asesinatos entre enero y junio pasados, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, una tendencia que puede llevar al país a terminar el año con más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.

