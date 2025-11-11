Seguridad
11 nov 2025 , 21:05

Ecuador y Estados Unidos decomisan cerca de cuatro toneladas de cocaína en altamar

El cargamento arribó la noche de este 11 de noviembre a Manta, donde quedó bajo custodia de las autoridades.

   
    Los oficiales detallaron que se trató de 3,93 toneladas de droga, valoradas en USD 100 millones en Estados Unidos y USD 140 millones en Europa. ( API )
Cerca de cuatro toneladas de cocaína decomisadas en aguas internacionales arribaron la noche de este martes 11 de noviembre al puerto de Manta, donde quedaron bajo custodia de las autoridades.

La operación fue resultado de una acción conjunta entre la Armada del Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos. La droga era transportada en dos embarcaciones, una sin matrícula y otra con registros de Esmeraldas. Cuatro ecuatorianos fueron detenidos.

Ambas naves fueron interceptadas en alta mar, aunque las autoridades no precisaron el punto exacto de la operación.

En una rueda de prensa en el puerto de Manta, los oficiales detallaron que se trató de 3,93 toneladas de droga, valoradas en USD 100 millones en Estados Unidos y USD 140 millones en Europa.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, especialmente cocaína, tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

