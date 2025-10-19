378 kilos de marihuana que iban a ser enviados a Chile fueron decomisados en Guayaquil

La Policía Nacional decomisó 378 kilos de marihuana que estaban ocultos en un camión que fue interceptado en una avenida del sector de Ceibos, en el norte de Guayaquil, y que presumen iban a ser enviados a Chile, según informó este domingo 19 de octubre la institución.

La incautación se realizó el sábado durante un operativo de la unidad antinarcóticos. Los agentes detuvieron el vehículo que transportaba ladrillos y bloques de cemento, pero tras una revisión detallada encontraron escondidos 369 bloques de marihuana.

Lea también: Cinco policías desaparecieron tras el decomiso de casi una tonelada de droga en Los Ceibos

El hombre que conducía el camión intentó escapar, pero sufrió una caída y fue detenido por los policías, que lo llevaron primero a un centro médico.

El coronel Francisco Zumárraga, jefe policial en Guayaquil, explicó que, de acuerdo a las investigaciones, la droga iba a ser enviada vía marítima hacia puertos de Chile, donde el cargamento tendría un valor de USD 1,4 millones.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Hasta septiembre, las fuerzas de seguridad habían incautado 135 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, solo en operaciones marítimas, un 2,2 % más de lo que se decomisó en el mar durante todo 2024, cuando se contabilizaron 132 toneladas.

Revise además: La policía encuentra casi una tonelada de cocaína en una casa de Los Ceibos, en Guayaquil

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.