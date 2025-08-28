Policía decomisa cerca de una tonelada de cocaína que iba a Barcelona, España

<b>Ecuador</b> decomisó cerca de una tonelada de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-transportaba-249-kilos-cocaina-tulcan-prision-preventiva-PA10011259 target=_blank>cocaína</a></b> oculta en un contenedor con productos de exportación, procedente de <b>Guatemala</b> y que tenía como destino final <b>España</b>, informó este jueves 28 de agosto<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-pitahaya-empresario-viaje-espana-ecuador-envio-droga-DL9962647 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/panama-decomisa-siete-mil-paquetes-droga-ecuador-MN9429079 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>