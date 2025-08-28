Seguridad
Policía decomisa cerca de una tonelada de cocaína que iba a Barcelona, España

La droga estaba oculta en un contenedor procedente de Guatemala.

   
    El alcaloide estaba valorado en más de USD 37,3 millones en España. ( Policía Nacional )
Ecuador decomisó cerca de una tonelada de cocaína oculta en un contenedor con productos de exportación, procedente de Guatemala y que tenía como destino final España, informó este jueves 28 de agosto la Policía Nacional.

El decomiso se concretó en el marco del operativo denominado Ares XXXIV, desarrollado el miércoles en uno de los puertos marítimos de Guayaquil.

La Policía halló en el interior de un contenedor 23 sacos de yute que tenían un total 801 bloques con una sustancia blanquecina que, al ser sometida a la prueba de identificación preliminar, dio positivo para 799 398 gramos de clorhidrato de cocaína.

Adicional a la droga, se encontró dos dispositivos GPS y dos juegos de sellos de seguridad con alteración, señaló la institución del orden en un comunicado.

El contenedor que arribó al puerto de Ecuador tenía producto de exportación que provenía de Puerto Quetzal (Guatemala) y el destino final era Barcelona (España), precisó la Policía.

Mediante esta operación, la Policía Nacional asegura que impidió la comercialización de cerca de ocho millones de dosis de drogas en España, cuyo valor estimado es de más de USD 37,3 millones.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

