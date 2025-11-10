Seguridad
10 nov 2025 , 16:05

La Policía detecta una tonelada de marihuana oculta en vigas metálicas en Loja

El cargamento era transportado en un furgón. El conductor fue detenido.

   
    Durante la inspección, los agentes descubrieron 2 400 bloques de marihuana escondidos dentro de las estructuras metálicas.( Policía Nacional )
La Policía Nacional decomisó este domingo 9 de noviembre más de una tonelada de marihuana que estaba oculta entre vigas metálicas transportadas en un furgón, en el cantón Macará, provincia de Loja.

El conductor del vehículo, un ecuatoriano de 38 años, fue detenido en la vía Macará–Loja. Durante la inspección, los agentes descubrieron 2 400 bloques de marihuana escondidos dentro de las estructuras metálicas.

En total, las autoridades incautaron 1 117 kilos de droga, valorados en aproximadamente USD 900 000 en el mercado local, aunque esa cifra podría triplicarse en el extranjero, según informó la institución policial.

El chofer quedó retenido y permanecía a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Ecuador figura entre los tres países del mundo que más drogas decomisan, principalmente cocaína, junto con Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, el país registra un promedio anual de 200 toneladas incautadas y alcanzó un récord histórico de casi 300 toneladas en 2024.

