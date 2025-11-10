La Policía detecta una tonelada de marihuana oculta en vigas metálicas en Loja

La <b>Policía Nacional</b> decomisó este domingo 9 de noviembre más de <b>una tonelada de marihuana</b> que estaba oculta entre <b>vigas metálicas</b> transportadas en un furgón, en el cantón<b> Macará</b>, provincia de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/detenidos-loja-cuenca-investigacion-trata-personas-explotacion-sexual-OL10282279 target=_blank>Loja</a></b>. El<b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sudafricanos-detenidos-armas-drogas-vilcabamba-loja-IC9037138 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/venezolano-ecuatoriano-doble-asesinato-loja-MA10015485 target=_blank></a></b>