La Policía incauta media tonelada de cocaína en Manta

La Policía Nacional incautó cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/kristi-noem-manta-daniel-noboa-LK10380092 target=_blank>Manta</a></b>, en una operación en la que también detuvieron a tres personas, informó este lunes 10 de noviembre la institución <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/alias-mexicano-atentados-hijos-fito-manta-XH9779264 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/droga-decomiso-san-lorenzo-manta-FN9807531 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>