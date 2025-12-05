Marinos hallan 1 300 bloques de cocaína en una playa inhóspita de Galápagos

Más de 1 300 bloques de cocaína, de aproximadamente un kilo cada uno, fueron hallados ocultos en un escondite de una playa inhóspita de las Islas Galápagos, según anunció este jueves 4 de diciembre la Armada ecuatoriana.

La droga fue descubierta a 300 metros de una playa rocosa en la isla Isabela, la más grande del archipiélago, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador.

Si bien Isabela es la isla de mayor extensión, está escasamente habitada, con apenas 3 000 habitantes, la mayoría concentrados en el poblado de Puerto Villamil.

El operativo se realizó el miércoles y este jueves la droga llegó a la base de la Armada en la isla de San Cristóbal, la más oriental del archipiélago, donde será pesada para determinar la cantidad exacta.

Las Galápagos, una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo, y considerada como un laboratorio natural que inspiró el científico británico Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución y selección natural de las especies, se ha vuelto un punto estratégico para las mafias del narcotráfico en su objetivo de llevar grandes cantidades de cocaína por mar desde Ecuador a Centroamérica y México.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

Ecuador es el tercer país que más drogas decomisa, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, con unas 200 toneladas anuales de estupefacientes incautadas anualmente desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2023. En lo que va de 2025, la cifra de decomisos supera las 110 toneladas de narcóticos.