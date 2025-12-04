Seguridad
04 dic 2025 , 07:58

Carchi: Fuerzas Armadas incautan USD 136 mil en herramientas usadas para minería ilegal

Una operación coordinada entre el Ejército Nacional e Inteligencia Militar, realizada en el sector El Pablo, cantón Tulcán, permitió decomisar más de USD 136 mil en herramientas usadas en actividades de minería ilegal.

   
    Miembros de las Fuerzas Armadas junto a material incautado usado en la minería ilegal. ( Cortesía )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
En un operativo coordinado por el Ejército Ecuatoriano e Inteligencia Militar, se realizó un rastrillaje en bocaminas del sector El Pablo, cantón Tulcán, durante la intervención se incautó material y equipo utilizado presuntamente por bandas criminales en minería ilegal.

LEA: Ejército halla rastros de la guerrilla Oliver Sinisterra en minería ilegal de Esmeraldas

En el operativo los uniformados incautaron 87 emulsiones de cartón, 135 emulsiones explosivas, 172 emulsiones artesanales, 234 cápsulas ordinarias, 25 cápsulas cebadas, dos mil metros de mecha lenta, 19 generadores, 12 rotomartillos, 3 fraguas, 3 bombas de agua, 2 canecas de combustible, 125 kg de nitrato de amonio, 15 carretillas, 500 metros de cable eléctrico y 100 sacos de material aurífero, todos estos materiales usados para extraer los minerales de la tierra.

La operación realizada por la Brigada de Infantería N.º 31 Andes confirmo que el material confiscado representa un impacto económico estimado en USD 136 mil para las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, afectando su capacidad operativa y financiera.

LEA: Un campamento de minería ilegal fue desmantelado en Sucumbíos; generaba USD 100 mil mensuales

    Material incautado usado en la minería ilegal. ( Cortesía )
    Material incautado usado en la minería ilegal. ( Cortesía )
    Material incautado usado en la minería ilegal. ( Cortesía )
