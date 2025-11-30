Seguridad
30 nov 2025 , 14:20

Ejército halla rastros de la guerrilla Oliver Sinisterra en minería ilegal de Esmeraldas

Según un informe de inteligencia, en el lugar se encontraron uniformes del Ejército de Colombia. Sin embargo, no se registraron personas detenidas.

   
  • Ejército halla rastros de la guerrilla Oliver Sinisterra en minería ilegal de Esmeraldas
    Minería ilegal en Esmeraldas( Ejército del Ecuador )
Fuente:
Ejército
user placeholder

Juan Pablo Carrera
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras una operación militar realizada en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, las Fuerzas Armadas desarticularon varios campamentos clandestinos utilizados para la minería ilegal. En el sitio se encontraron múltiples indicios de grupos armados, entre ellos de la guerrilla colombiana Oliver Sinisterra.

Según un informe de inteligencia, en el lugar se encontraron uniformes del Ejército de Colombia, material de intendencia militar, cascos tácticos con emblemas del GAO Oliver Sinisterra, mochilas con arnés del Ejército colombiano, entre otros.

Lee aquí: Tres hechos violentos suman al menos 10 muertos y seis heridos en Guayaquil y Durán

El personal militar informó que todos los materiales fueron incinerados y destruidos de inmediato. La operación representó un golpe financiero estimado en USD 1,3 millones.

Entre los bienes destruidos constan cinco retroexcavadoras, seis bases mineras, ocho motores de luz, 4 500 galones de diésel, 800 galones de gasolina, cinco motobombas de agua, una hidrolavadora. Sin embargo, no se registraron personas detenidas.

Te puede interesar: Los problemas de los vecinos de la Cárcel del Encuentro: movilidad, seguridad y contaminación

Temas
frontera Colombia-Ecuador
militares
Minería
guerrilleros
Minería ilegal
Frente Oliver Sinisterra
Militares
Ecuador
Noticias
Recomendadas