Los problemas de los vecinos de la Cárcel del Encuentro: movilidad, seguridad y contaminación

Con absoluto hermetismo,<b> 300 reos catalogados de alta peligrosidad</b> fueron trasladados a la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carcel-del-encuentro target=_blank>cárcel del Encuentro</a></b>, en Santa Elena. Su movilización fue el 10 de noviembre de 2025 tras la masacre en la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/noboa-reconoce-carcel-encuentro-no-termina-construirse-CE10413441 target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><b></b>