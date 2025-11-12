Seguridad
12 nov 2025 , 15:17

Daniel Noboa reconoce que la Cárcel del Encuentro aún no termina de construirse

En una entrevista radial, Daniel Noboa también reveló que construirán una segunda prisión de mediana seguridad para 15 000 internos.

   
A dos días del inicio de operaciones de la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, el presidente Daniel Noboa reconoció en una entrevista con Radio Sucre que esa prisión no está completa.

Reveló el porcentaje de avance de esa obra ya alberga a 300 reos de alta peligrosidad: "La cárcel no está al 100 %, pero ya está al 35 %, 40 %, en dos semanas estará al 80 % y se finalizará el último pabellón y las últimas cosas pues en un mes", comentó.

Un día antes, Televistazo preguntó al ministro del Interior, John Reimberg, si la obra estaba completa o no y aseguró que ya estaba funcionando con todos sus equipos de seguridad.

Le puede interesar: La cotidianidad de los habitantes de la comuna Juntas del Pacífico cambió con su nuevo vecino: la Cárcel del Encuentro

"Está lista en un 100 % (...) es una cárcel que está trabajando, que está funcionando, que tiene las seguridad necesarias, por eso ya hemos trasladado a los más peligrosos delincuentes a esta cárcel, así que hoy está en funcionamiento y trabajando (...) obviamente es una cárcel que acaba de terminarse de construir, obviamente habrá que revisar, pues puede haber algún problema en algo", indicó.

Las únicas imágenes del penal son las de videos oficiales que el Gobierno ha difundido, sin audio y con tomas editadas, que muestran breves recorridos por las instalaciones junto a los ministros de Defensa e Interior.

Son cortos de 33 y 37 segundos, revelan calles internas y parte del ingreso, pero no detalla las condiciones reales del recinto.

Lea también: De amotinamientos a muertes masivas: así escaló la violencia en la cárcel de Machala

El 26 de septiembre, en una entrevista con Ecuavisa, el presidente Daniel Noboa dio la fecha en la que debería estar lista esta cárcel.

"En cuatro o cinco semanas estará lista la Cárcel del Encuentro, ahí también vamos a poder tener cárceles más modernas y así mismo tenemos que modernizar", dijo en esa ocasión.

Hoy, la cárcel opera a medio construir y con la urgencia de frenar nuevas masacres como las ocurridas en Machala.

"Ya era urgente viendo lo alterados que están porque está ganando el sí y quieren hacer relajo y quieren matar a la mayor cantidad de gente para decir que este gobierno fracasa, nos tocó adelantarlo, nos tocó movernos y especialmente los más malos", sostuvo el mandatario.

En la entrevista radial, Noboa también reveló que construirán una segunda prisión de mediana seguridad para 15 000 internos, admitiendo que el sistema penitenciario del país está colapsado con un hacinamiento de más de 7 000 prisioneros.

Temas
SNAI
prisión
Ministerio del Interior
cárcel del encuentro
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
