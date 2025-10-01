10 mil galones de combustible robados de Petroecuador fueron recuperados en Santo Domingo

Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército halló un vehículo tanquero abandonado en el sector de Valle Hermoso, del cantón Santo Domingo, con 10 000 galones robados de un poliducto de Petroecuador.

Ocurrió cuando realizaban operaciones militares de seguridad hidrocarburifera la mañana de este miércoles 1 de octubre. También hallaron una válvula de dos pulgadas.

Las evidencias y el vehículo aprehendido fueron entregados en cadena de custodia, a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas también anunciaron que localizaron un acople clandestino a la línea de transporte de hidrocarburos en Shushufindi, Sucumbíos.

En el lugar se hallaron: 700 metros de manguera y una piscina artesanal con aprox. 8 000 galones de gasolina blanca.