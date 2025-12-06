Seguridad
06 dic 2025 , 19:13

Sucumbíos: Operación militar descubre acople clandestino de combustible

Personal de las Fuerzas Armadas encontró un acople clandestino de combustible mientras realizaba una operación de control interno en el sector de Pacuyacu, provincia de Sucumbíos

   
  • Sucumbíos: Operación militar descubre acople clandestino de combustible
    Piscina artesanal utilizada para almacenar el combustible sustraído.( Fuerzas Armadas del Ecuador )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Personal militar de la Brigada de Selva N.º 19 Napo, durante operaciones de control interno, halló un acople clandestino conectado a la línea de transporte de combustible en el sector Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.

LEA: Fuerzas de seguridad de Ecuador y EE. UU. incautan 4,6 toneladas de droga y detienen a seis personas en altamar

En el lugar se encontraron un acople clandestino, una llave de paso y una piscina artesanal utilizada para almacenar el combustible sustraído.

Tras el hallazgo, se contactó de inmediato a la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos para los trámites legales correspondientes. Además, se coordinó con el personal de seguridad física de Petroecuador para ejecutar los trabajos de remediación en el sitio.

Los acoples clandestinos de este tipo representan un perjuicio para el Estado y ponen en riesgo la seguridad ambiental debido a los posibles derrames de combustible en la naturaleza.

LEA: El Bloque de Seguridad cercó la provincia de Los Ríos

Temas
militares
Fuerzas Armadas
Sucumbíos
Noticias
Recomendadas