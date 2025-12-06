Sucumbíos: Operación militar descubre acople clandestino de combustible

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fuerzas-seguridad-ecuador-eeuu-incautan-46-toneladas-droga-altamar-OG10526910 target=_blank>Personal militar</a> de la <b>Brigada de Selva N.º 19 Napo</b>, durante operaciones de control interno, halló un <b>acople clandestino</b> conectado a la línea de transporte de combustible en el sector Pacayacu, cantón <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fuerzas-seguridad-ecuador-eeuu-incautan-46-toneladas-droga-altamar-OG10526910 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/bloque-seguridad-cerco-provincia-los-rios-GG10525298 target=_blank></a></b>