Sucumbíos: Ejército halla una piscina artesanal con combustible en la selva

Ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025. Los soldados decomisaron 200 metros de manguera tras detectar una toma clandestina de la cual robaban el combustible.

Un recorrido permitió el decomiso de aproximadamente 3 000 galones de gasolina blanca en Sucumbíos. Los uniformados hallaron una piscina artesanal con el combustible , en el sector de Yamanunka, en el cantón Shushufindi.

Piscina con 3.000 galones de gasolina blanca localizada por FF.AA #Sucumbíos | Fuerzas Armadas, durante un reconocimiento ofensivo en el cantón #Shushufindi , localizó una toma clandestina en el sector de Yamanunka, vía a Limoncocha. En el lugar se decomisaron 200 metros de... pic.twitter.com/jInvX3rESE

Según los uniformados, el sitio se usaba para el almacenamiento ilegal de combustible. En esa misma provincia, las Fuerzas Armadas detectaron dos camiones con 25 tanques de 55 galones de combustible.

Se presume que estaban destinados a la comercialización ilícita en la zona fronteriza con Colombia.

