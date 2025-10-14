Seguridad
14 oct 2025 , 10:07

Sucumbíos: Ejército halla una piscina artesanal con combustible en la selva

Las autoridades calcularon al menos 3 000 galones de gasolina blanca. Ocurrió en el cantón Shushufindi.

   
    El Ejército halló una piscina clandestina con 3 000 galones de combustible en Sucumbíos.( Fuerzas Armadas )
Un recorrido permitió el decomiso de aproximadamente 3 000 galones de gasolina blanca en Sucumbíos. Los uniformados hallaron una piscina artesanal con el combustible, en el sector de Yamanunka, en el cantón Shushufindi.

Ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025. Los soldados decomisaron 200 metros de manguera tras detectar una toma clandestina de la cual robaban el combustible.

Según los uniformados, el sitio se usaba para el almacenamiento ilegal de combustible. En esa misma provincia, las Fuerzas Armadas detectaron dos camiones con 25 tanques de 55 galones de combustible.

Se presume que estaban destinados a la comercialización ilícita en la zona fronteriza con Colombia.

