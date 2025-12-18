Seguridad
18 dic 2025 , 09:16

Fiscalía abre investigación por presunto tráfico de influencias por amenazas a juez anticorrupción Carlos Serrano

Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por supuestas amenazas y amedrentamientos en contra de un juez anticorrupción.

   
    Fiscalía General del estado ( Internet )
Fuente:
Fiscalia
user placeholder

Redacción
La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por el delito de tráfico de influencias, luego de que se conocieran supuestas amenazas y amedrentamientos de los que habría sido víctima el juez anticorrupción, Carlos Serrano, con el fin de que modificara su decisión judicial en torno a una causa que conoció en su despacho.

El magistrado denunció presiones para favorecer a un procesado por narcotráfico, amenazas de muerte y la retirada de su custodia policial, por lo que decidió dejar su despacho para salvaguardar su vida.

En noviembre de este año un funcionario del Consejo de la Judicatura le citó al juez

Juez anticorrupción Carlos Serrano abandonó su cargo

En diciembre de 2022, Carlos Serrano se convirtió en uno de los 14 jueces anticorrupción y crimen organizado, unidad creada con la promesa de enfrentar el creciente problema delincuencial de las mafias del narcotráfico.

Tres años después, este miércoles 17 de diciembre, el juez Serrano decidió abandonar su despacho y no volver más para salvaguardar su vida.

