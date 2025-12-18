Fiscalía abre investigación por presunto tráfico de influencias por amenazas a juez anticorrupción Carlos Serrano

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por el delito de tráfico de influencias, luego de que se conocieran supuestas amenazas y amedrentamientos de los que habría sido víctima el juez anticorrupción, Carlos Serrano, con el fin de que modificara su decisión judicial en torno a una causa que conoció en su despacho.

El magistrado denunció presiones para favorecer a un procesado por narcotráfico, amenazas de muerte y la retirada de su custodia policial, por lo que decidió dejar su despacho para salvaguardar su vida.

En noviembre de este año un funcionario del Consejo de la Judicatura le citó al juez