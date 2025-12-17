Seguridad
Juez anticorrupción Carlos Serrano abandona su cargo tras amenazas y falta de protección

El magistrado denunció presiones para favorecer a un procesado por narcotráfico, amenazas de muerte y la retirada de su custodia policial, por lo que decidió dejar su despacho para salvaguardar su vida.

   
Jacqueline Rodas
En diciembre de 2022, Carlos Serrano se convirtió en uno de los 14 jueces anticorrupción y crimen organizado, unidad creada con la promesa de enfrentar el creciente problema delincuencial de las mafias del narcotráfico.

Tres años después, este miércoles 17 de diciembre, el juez Serrano decidió abandonar su despacho y no volver más para salvaguardar su vida.

Todo empezó en noviembre, cuando un funcionario del Consejo de la Judicatura le citó fuera del complejo judicial para reunirse con terceros; él se negó. Luego lo llamó a su despacho y, de frente, le dijo que debe declarar inocente al principal implicado en el caso Euro 2024, el serbio Jezdimir Srdan, a quien la Fiscalía identifica como la cabeza de un entramado de lavado de activos y narcotráfico. El juez grabó todo.

El 21 de noviembre pasado, el tribunal del que formó parte Serrano condenó al serbio a 10 años de prisión. Ese día, el sentenciado, según consta en este parte policial, cruzó su dedo índice bajo el cuello en señal de amenaza de muerte.

Días antes, la Policía desactivó un coche bomba detrás del complejo judicial, en la calle que da a su oficina. Pese a todo, este 2 de diciembre le quitaron la protección. Los dos policías que lo cuidaban le mostraron este oficio ordenando que dejen de acompañar al juez Carlos Serrano.

Al siguiente día, él pidió a la Judicatura: “Se restituya de manera inmediata la protección con la que contaba anteriormente”. No tuvo respuesta. El 4 de diciembre decidió renunciar de forma irrevocable: “Presento mi renuncia voluntaria e irrevocable”. Pero hasta la fecha no le aceptan la renuncia.

Carlos Serrano, además, forma parte del tribunal que el próximo 24 de diciembre debe juzgar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, juicio que debía darse en enero, pero se adelantó.

Él no iba a estar porque tenía vacaciones preaprobadas desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero, pero las revocaron. Sin más opción, este miércoles 17 de diciembre envió este oficio:

“Se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro, sin ningún tipo de resguardo personal. Protegiendo mi vida e integridad, no laboraré desde hoy, 17 de diciembre de 2025”.

Hasta el cierre de este informe, ni la Fiscalía ni la Judicatura han informado si están investigando este caso, que hoy se hizo público en una columna de opinión y cuyos hechos fueron corroborados por Televistazo.

