Seguridad
21 nov 2025 , 20:00

Jezdimir Srdan, serbio acusado de enviar droga desde Ecuador a Europa, fue sentenciado a lavado de activos

Jezdimir Srdan fue encontrado culpable de lavar USD 11 millones en Ecuador. También es acusado de enviar toneladas de droga hacia Europa y enfrenta un pedido de extradición.

   
  • Jezdimir Srdan, serbio acusado de enviar droga desde Ecuador a Europa, fue sentenciado a lavado de activos
    Foto de Jezdimir Srdan, capturado en noviembre de 2024.( Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El serbio Jezdimir Srdan, conocido como alias Brate y considerado como un objetivo de alto valor, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos, junto a su pareja de origen dominicano y a dos ecuatorianos.

Fue capturado en noviembre de 2024 en Guayas y la justicia lo señaló de usar una empresa de seguridad, otra de alquiler de maquinaria y una camaronera para canalizar, ocultar o aparentar el origen lícito del dinero ilícito. El caso fue denominado como Euro 2024.

Le puede interesar: Caso Euro 2024: Así fue la red empresarial de un serbio para lavar dinero en Ecuador

Según la investigación, entre 2021 y 2023, el ciudadano serbio Jezdimir Srdan y su esposa, Alexandra Fernández habrían recibido desde Alemania más de USD 1,3 millones a través de la compañía Jezdimir Fernández S. A. –posteriormente denominada Vivo Pro Vobis–, dinero que fue usado para capitalizar empresas en Ecuador y dar apariencia de licitud a activos ilícitos.

Parte de esos recursos se destinó a la adquisición de ochenta y nueve hectáreas de predios rurales, maquinaria pesada y a la construcción y puesta en marcha de una camaronera. Asimismo, se evidenció la compra de vehículos blindados, bienes de lujo y otros activos sin sustento económico.

Lea también: La red narco de serbio pagaba a funcionarios portuarios, militares y policías en Ecuador

Boncamarao S. A., representada por Wilson Martínez., operó como una empresa “de papel”, utilizada para simular transacciones de compraventa de terrenos cuyo valor no coincidía con lo declarado, mecanismo empleado para justificar ingresos inexistentes.

Por su parte, Servi Seguridad Cía. Ltda. permitió que Srdan, quien también tiene nacionalidad de Bosnia y Herzegovina, accediera a armamento, frecuencias radiales y permisos, herramientas utilizadas para la continuidad de su actividad delictiva.

Revise: Empresas de seguridad, servicios, logística y transporte, usadas como fachadas de las mafias en Ecuador

Con base en la información bancaria, societaria, financiera e inmobiliaria presentada en juicio, Fiscalía estableció que el monto del lavado de activos, incluido el dinero ilícito y sus rendimientos, asciende aproximadamente a USD 11 193 647,20.

Jezdimir Srdan tiene un pedido de extradición de Austria al ser acusado de un asesinato y también tiene otro proceso penal por delincuencia organizada. Es acusado de enviar nueve toneladas de droga a Alemania.

Temas
narcotráfico
Tráfico de drogas
lavado de dinero
caso euro 2024
Ecuador
Europa
Noticias
Recomendadas