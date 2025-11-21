Jezdimir Srdan, serbio acusado de enviar droga desde Ecuador a Europa, fue sentenciado a lavado de activos

E<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-euro2024-serbio-habria-lavado-usd-43-millones-en-ecuador-YN8348573 target=_blank>l serbio Jezdimir Srdan</a></b>, conocido como alias Brate y considerado como un objetivo de alto valor, <b>fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos</b>, junto a su pareja de origen <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-euro-2024-red-empresarial-serbio-lavar-dinero-ecuador-MA10018040 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/red-narco-serbio-pagos-funcionarios-portuarios-militares-policias-ecuador-JE10148045 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/empresas-seguridad-servicios-transporte-fachadas-mafias-ecuador-AI10099922 target=_blank></a></b> <b></b>