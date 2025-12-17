El correísmo buscará acceso a información reservada de Healthbird en Ecuador

La bancada de la Revolución Ciudadana (correísmo) anunció este 17 de diciembre que presentará una acción judicial para acceder a la información reservada por el acuerdo comercial fallido entre CNT y Healthbird.

Además, Viviana Veloz dijo que presentará ante el Pleno de la Asamblea Nacional una moción para que se levante la confidencialidad y así hacer una fiscalización del tema.

Para ello se necesitarán de 101 votos, es decir, el apoyo de la bancada de la bancada oficialista ADN, que tiene mayoría, alrededor de 78 voluntades. Esa organización política calificó el anuncio del correísmo como un "show".

En inicio, el presidente Daniel Noboa dijo que se daría una adjudicación a Healthbird para que gestione las citas médicas del IESS.

Sin embargo, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, cambió de versión y aclaró que CNT y Healthbird tenían un acuerdo comercial firmado únicamente para realizar un levantamiento de información.

Finalmente, Healthbird declinó del proceso "por intereses oscuros que no permiten su transformación y modernización tecnológica en su sistema de salud pública".

