CNT afirma que la salida de Healthbird no afectará sus proyectos para la modernización del Estado ecuatoriano

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) indicó que la salida de Healthbird de Ecuador no afectará sus proyectos para la modernización del Estado ecuatoriano, entre los que estaba la creación de una solución integral a la crisis logística de salud.

CNT aseveró que ese proyecto, en el que se busca unificar en una sola plataforma inventarios, telemedicina, citas ágiles, trazabilidad de medicamentos, historias clínicas y administración hospitalaria, buscaba generar un ahorro de USD 416 millones.

"Con ello se reducían derivaciones innecesarias a clínicas privadas, trámites y pérdidas por vencimientos o compras duplicadas, garantizando acceso oportuno para millones de ecuatorianos", dijo la empresa pública de telecomunicaciones mediante un comunicado.

CNT dijo que el acuerdo comercial que tenían con Healthbird, que era similar a la que sostienen con Google, Starlink o Amazon Web Services (AWS), no generó ningún tipo de impacto presupuestario.

"El pago se realizaría únicamente contra entregas verificadas, protegiendo plenamente los intereses del país", apuntaron.

La empresa ecuatorianaindicó que ha sido objeto de versiones imprecisas y señalamientos injustificados y que HealthBird no era el operador del sistema público de salud, sino una herramienta tecnológica integrada en la arquitectura supervisada, operada y garantizada por la Corporación, y controlada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Recordaron que el IESS les manifestó la necesidad de contar con unsistema tecnológico moderno que brinde soluciones integrales, optimice procesos y fortalezca la atención a sus afiliados, para cumplir con recomendaciones de carácter obligatorio conforme a las leyes y que ellos hicieron la cotización mediante la Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop).

Tras conocer la renuncia de Healthbird, atribuida a "intereses oscuros", CNT afirma que este hecho no compromete su acerdo para la modernización del Estado, la eficiencia en la administración pública ni la implementación de tecnologías que beneficien a la ciudadanía.