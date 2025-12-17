La Comisión Anticorrupción critica la tardía reacción del Gobierno en el caso Progen

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestiona la demora del Estado ecuatoriano para tomar acciones oportunas en el caso Progen. "Este grave asunto, así como el de Austral, fue denunciado por la CNA hace un año", señala el comunicado de esta organización, publicado en X. Añade que el perjuicio para el país asciende a USD 175 millones. Para quienes integran la CNA, las acciones tardías del Ejecutivo causan estupor, más cuando no se ha sancionado a los culpables locales que impulsaron y arreglaron estos procesos vinculados con la emergencia del sector eléctrico. Le puede interesar: Proyecto Esmeraldas Tres: Ecuador pagó USD 71 millones por generadores que no sirven

Caso Austral

Ayer se conoció que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) denunció a la fallida empresa Austral, por presunta delincuencia organizada, en el contrato fallido de los generadores ermoeléctricos que debían funcionar hace un año y hasta ahora no generan un solo megavatio, en Esmeraldas Lo que Celec no dice es si en la demanda están incluidos sus funcionarios y los de la unidad de negocios Electroguayas que, a un mes de firmado el contrato para la compra de los generadores, firmaron una adenda al contrato y modificar los hitos y las formas de pago. Le puede interesar: Informes de Contraloría señalan un perjuicio de USD 140 millones para el Estado por contratos energéticos con Progen y Austral Technical Management

Caso Progen