Ecuador presenta demanda en EE. UU. contra Progen por contratos termoeléctricos fallidos

El presidente de la República, <b>Daniel Noboa</b>, anunció este martes 16 de diciembre que el Estado ecuatoriano presentó una demanda en <b>Estados Unidos</b> contra la empresa <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/proyectos-termoelectricos-progen-abandonados-gobierno-FA10547233 target=_blank>Progen</a></b>, una compañía estadounidense<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/informes-contraloria-perjuicio-contratos-progen-austral-CX9808895 target=_blank></a></b>