Proyecto Esmeraldas Tres: Ecuador pagó USD 71 millones por generadores que no sirven

En medio del silencio de las autoridades energéticas y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM) abandonó el proyecto termoeléctrico Esmeraldas Tres, diseñado para generar entre 90 y 150 megavatios para el Sistema Nacional Interconectado. El Estado pagó USD 71 millones por lo que hoy es un cementerio de generadores inservibles.

Ecuador tiene en Esmeraldas un conjunto de generadores que deberían estar aportando 91 MW al Sistema Nacional Interconectado, pero la empresa ATM ya no lo hará. De hecho, hace 47 días la compañía abandonó la obra y los equipos. Lo que dejó fueron fierros y maquinaria vieja e inservible.

Lea también: Celec perdió un arbitraje con ATM, la empresa que aún no entrega la termoeléctrica Esmeraldas III

ATM se fue sin explicar las causas del abandono, pero desde el inicio del contrato ya eran evidentes los problemas de magnitud, junto al incumplimiento técnico y de plazos, que hacían prever que el Gobierno contrató a una empresa poco confiable.

La central termoeléctrica Esmeraldas tenía un sistema de almacenamiento de combustible de cuatro tanques que están abandonados y corroídos. También se aprecia una subestación elevadora con transformadores, de los cuales solo llegó a servir el principal de 16 unidades generadoras, apenas para las etapas de prueba.

El informe técnico de Celec detalla cómo los técnicos de ATM desguazaban dos motores más para ocupar sus piezas en los primeros 16 grupos electrógenos que operaban parcialmente. En otro grupo de generadores están verificadas fallas estructurales en los alternadores, que no giran ni con procedimientos manuales.

Pero no solo eso. Las fallas en las bombas de aceite, sensores y empaques no permitieron un encendido continuo, y lo que sí hay son derrames de aceite que están provocando la oxidación acelerada de los viejos generadores, vendidos al Estado como nuevos.

Revise además: Informes de Contraloría señalan un perjuicio de USD 140 millones para el Estado por contratos energéticos con Progen y Austral Technical Management

Revise además: Informes de Contraloría señalan un perjuicio de USD 140 millones para el Estado por contratos energéticos con Progen y Austral Technical Management

El informe ahonda también en las incompatibilidades técnicas graves que presentan 32 generadores de los 48 configurados para 50 Hz, mientras que los motores operan a 60 Hz.

ATM acumuló desfases y multas hasta convertir este proyecto en un fracaso del que las autoridades no dicen una sola palabra, pese a que se pagaron 72 millones de dólares por equipos que no sirven y del que ahora se busca viabilizar la terminación unilateral del contrato, un procedimiento del que tampoco se conoce avance alguno.