Celec perdió un arbitraje con ATM, la empresa que aún no entrega la termoeléctrica Esmeraldas III

El Estado perdió un arbitraje solicitado por la empresa Austral Technical Management (ATM), que aún no entrega la termoeléctrica Esmeraldas III de 91 megavatios. El fallo favoreció a la compañía extranjera porque prohíbe a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) terminar el contrato, a pesar de que la obra registra nueve meses de retraso.

El proceso de mediación se llevó a cabo en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, que resolvió a favor de la compañía uruguaya, responsable de instalar la termoeléctrica Esmeraldas III. La planta debió estar operativa en enero de este año, pero continúa retrasada. En su resolución, el árbitro dispuso que Celec no puede dar por terminado de manera unilateral el contrato, aunque 30 de los 48 generadores no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano.

Según el reporte, técnicos de la empresa realizaron una modificación en el cableado que consistió en cambiar los alternadores, un componente que convierte la electricidad de 50 a 60 hercios, lo que no generó costos adicionales para el Estado. Aun así, Celec había impuesto multas por los retrasos que ascendían a 23 millones de dólares, pero el arbitraje también resolvió suspender el cobro de esas penalidades.

Austral confirmó a Ecuavisa que está por culminar la instalación de 16 termogeneradores que conforman la primera bahía, y aseguró que estará operativa en los próximos 30 días.

Estos nuevos retrasos ocurren en medio de glosas y responsabilidades administrativas y penales determinadas por la Contraloría General del Estado (CGE), en un examen especial publicado el 14 de julio. Ese informe señaló que los equipos, fabricados en 2017, se adquirieron por 89 millones de dólares, pese a que uno de los requisitos establecía que debían ser del 2020.

A pesar de todo, Celec ya ha desembolsado 71 millones de dólares a Austral por una planta que todavía no está lista para entrar en funcionamiento.