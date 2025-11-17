Seguridad
17 nov 2025 , 18:55

La Fiscalía abrió investigación previa a ciudadano chino que abatió a ladrón en Guayaquil

El ciudadano chino que mató a un ladrón fue detenido por homicidio y recuperó su libertad al día siguiente. Según la acta de audiencia, la Fiscalía no formuló cargos y abrió una investigación.

   
    Imagen de policías en las calles Eloy Alfaro y Calicuchima, después de la muerte de un ladrón en ese sector del centro de Guayaquil.( Televistazo )
El ciudadano chino que abatió a un ladrón en las calles Eloy Alfaro y Calicuchima, centro de Guayaquil, el pasado jueves 13 de noviembre, recuperó su libertad al día siguiente.

Según el acta de audiencia realizada el viernes, el hombre, de 53 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio en una clínica privada, mientras suturaban sus heridas producto del enfrentamiento a balazos que tuvo.

Sin embargo, al exponerse que el hombre defendió su vida con el uso legítimo de fuerza con un arma de fuego que obtuvo legalmente, la Fiscalía decidió no formular cargos e indicó que abrió una investigación previa, así permitiendo que el extranjero sea excarcelado.

"La Fiscalía, una vez que recolecte elementos de convicción, en uso de sus facultades, de creerlo necesario, procederá a iniciar una causa", expresó el juez de flagrancia a cargo del caso, de acuerdo al archivo de la diligencia.

El ciudadano chino y un acompañante de él fueron interceptados mientras se movilizaban en una camioneta por dos hombres en moto, tras salir de una entidad bancaria.

El ladrón golpeó repetidas veces el vidrio del vehículo, y al no poder romperlo, disparó contra el extranjero. La reacción de la víctima acabó con la vida del antisocial, identificado como Édison Medina, quien había sido sentenciado en 2021 con 30 meses de cárcel por robo.

Según la denuncia presentada a la Fiscalía General, el ciudadano chino ha recibido varias amenazas de secuestro o de asesinato, por lo cual sacó el debido permiso para portar un arma.

