La Fiscalía abrió investigación previa a ciudadano chino que abatió a ladrón en Guayaquil

El ciudadano chino que abatió a un ladrón en las calles Eloy Alfaro y Calicuchima, centro de Guayaquil, el pasado jueves 13 de noviembre, recuperó su libertad al día siguiente.

Según el acta de audiencia realizada el viernes, el hombre, de 53 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio en una clínica privada, mientras suturaban sus heridas producto del enfrentamiento a balazos que tuvo.

Le puede interesar: Guayaquil: Una mujer fue asesinada a balazos dentro de un carro en la avenida Francisco de Orellana

Sin embargo, al exponerse que el hombre defendió su vida con el uso legítimo de fuerza con un arma de fuego que obtuvo legalmente, la Fiscalía decidió no formular cargos e indicó que abrió una investigación previa, así permitiendo que el extranjero sea excarcelado.

"La Fiscalía, una vez que recolecte elementos de convicción, en uso de sus facultades, de creerlo necesario, procederá a iniciar una causa", expresó el juez de flagrancia a cargo del caso, de acuerdo al archivo de la diligencia.